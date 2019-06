Come rimuovere i moscerini dalla carrozzeria dell’auto

Rimuovere moscerini e insetti dalla carrozzeria dell'auto o di un altro veicolo è un'operazione non complessa ma che va effettuata quanto prima per non rovinaer la vernice della vosrta autovettura.

Rimuovere il prima possibile i moscerini dalla carrozzeria della nostra automobile potrà a molti sembra una vera e propria esagerazione. Ebbene, non è così! Forse non tutti lo sanno, ma lasciare per troppo tempo insetti vari sulla carrozzeria può essere un’autentica condanna per la vernice della nostra automobile. Il povero insetto travolto dal nostro viaggio in autostrada – nella sua solitudine – non sarebbe nemmeno troppo dannoso, ma è la quantità a far la differenza. Sono infatti miliardi gli insetti che ogni anno investiamo con la nostra auto e lasciarli lì – alla lunga – rischia di costarci più di quanto possiate credere.

I corpi di mosche, moscerini “e colleghi alati” infatti – andrebbero rimossi nel giro di un paio di giorni dal momento dell’impatto fatale sul muso della nostra auto. Il composto che si va a creare mixato dall’enorme quantità di corpi senza vita – tenderà infatti a seccarsi nel giro di 48 ore – creando aloni e “sporcando” la carrozzeria in maniera tanto incredibile quanto irreversibile. Il nostro consiglio è quindi di portare a lavare l’auto entro due giorni, meglio ancora appena rientrati a casa dal “viaggio omicida” degli indifesi insetti.

Come procedere con prodotti specifici?

Se gli insetti da rimuovere sono spalmati sulla vernice della carrozzeria è decisamente consigliabile rivolgersi a prodotti ad hoc. Li troviamo facilmente nei negozi di ricambi auto o nelle stazioni di servizio – costano poco e sono a base oleosa. Il modo d’impiego di questi prodotti è sempre ben spiegato sul flacone acquistato e nella maggioranza dei casi è sufficiente spruzzare la soluzione sulla carrozzeria, attendere qualche istante e rimuovere liquido, schiuma (e insetti!) con un panno umido.

E se volessimo far da soli?

Per la carrozzeria il nostro consiglio è sempre di rivolgersi a prodotti in commercio specifici votati alla rimozione di insetti morti. Se invece vogliamo intervenire sul parabrezza – e quindi sul vetro della nostra automobile possiamo utilizzare il solito panno morbido inumidito da acqua calda e sapone per piatti.