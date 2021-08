Con l’app Bookingcar il noleggio auto non è mai stato così semplice!

Noleggiare un veicolo per qualche giorno rappresenta la soluzione ideale quando si è in viaggio per lavoro oppure in vacanza

Noleggiare un’auto, al giorno d’oggi, è un’alternativa che viene presa in considerazione principalmente per periodi medio-lunghi: in questo caso esistono diverse formule molto convenienti, come la recente Leasys Unlimited oppure Horizon Automotive… senza dimenticare l’offerta “a consumo” messa a disposizione da Hertz. Nel caso, però, servisse una veicolo solo per qualche giorno, da utilizzare in vacanza o per un viaggio di lavoro… a quale piattaforma è meglio rivolgersi?

Ve ne possiamo consigliare una molto simile (anche nel nome) a quella di Booking.com per la ricerca di hotel e alberghi, dal momento che confronta tutte le offerte possibili presenti in una data posizione geografica. Si chiama Bookingcar e può essere raggiunta sul sito web ufficiale oppure tramite app, disponibile sia per iOS che per Android sui relativi Store.

Il suo funzionamento è molto semplice: dopo essersi registrati basta inserire la località dove ricercare un’auto a noleggio, senza dimenticare la data e l’ora per la quale effettuare il leasing. Il motore di Bookingcar proporrà tutta una serie di alternative con le rispettive società che collaborano con la piattaforma: a questo punto sarà sufficiente selezionare la vettura di nostro interesse indicando gli eventuali optional e altre richieste particolari.

L’ultimo step sarà quello del controllo dei dati inseriti e delle condizioni dell’offerta, tra le quali saranno presenti anche quelle dell’assicurazione obbligatoria a corredo della nostra vettura. Una volta effettuato il pagamento del servizio tramite carta di credito… il gioco è fatto. Semplice, vero? Ora non resterà che attendere il momento (data, ora e luogo) indicato durante la fase di prenotazione per vedersi recapitare l’automobile prescelta per il proprio viaggio!