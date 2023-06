Maserati, prima vittoria in Formula E: il Tridente torna a vincere nelle corse!

A Jakarta, Maserati conquista la sua prima vittoria in Formula E. Il tridente torna a vincere in pista, con l'ultimo successo datato 1957 quando Juan Manuel Fangio nel GP di Germania di Formula 1

Prima, storica vittoria in Formula E per Maserati, che riporta una vettura del Tridente sul gradino più alto del podio per la prima volta dal 1957. In quell’anno, l’ultima vittoria in ordine temporale fu firmata niente meno che da Juan Manuel Fangio, che con la sua monoposto vinse il GP di Germania. A trionfare a Jakarta è stato Maximilian Günther, che si è aggiudicato gara 2 nell’E-Prix valevole per il campionato del mondo di Formula E.

Il merito è anche del team MSG Racing, che ha lavorato in maniera costante e brillante per riportare il marchio del Tridente dove, per storia e tradizione, merita di essere. Günther aveva già ottenuto un buon terzo posto in gara 1, ma in gara 2 si è letteralmente superato e ha condotto le operazioni sia in fase iniziale di gara, sia dal giro 20, quando ha superato Mitch Evans.

“È un momento fantastico per noi come squadra e un grande traguardo per Maserati“, ha dichiarato lo stesso Günther. “Che giornata! Abbiamo aperto il weekend di Jakarta con un podio e punti e lo abbiamo chiuso con la nostra prima vittoria in Formula E – ha aggiunto Giovanni Sgro, head of Maserati Corse – questo risultato storico per Maserati è meritato e ci motiva ancora di più in vista del finale di stagione“.