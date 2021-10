Anche il Tesla Cybertruck può essere costruito con i mattoncini!

Il pick-up futuristico della Casa di Palo Alto è stato riprodotto da Mattel in una versione giocattolo composta da oltre 3.000 mattoncini

No, purtroppo al momento LEGO non ha ancora trasformato in realtà il progetto presente sul portale Lego Ideas… quindi ad oggi il famoso Tesla Cybertruck può essere acquistato in versione “giocattolo” solamente da due aziende concorrenti. La Hot Wheels, nel modellino radiocomandato RC, oppure la Mattel, che recentemente ha lanciato la nuova linea Mega proponendo proprio la sua personale creazione del pick-up americano in formato… mattoncino.

La riproduzione, in questo caso, è comunque altamente fedele al prototipo originale in grandezza naturale: la versione Mattel, infatti, è composta da un totale di 3.283 pezzettini, i quali compongono un veicolo che presenta sospensioni regolabili, portiere, cassone posteriore e tettuccio apribili, un abitacolo con schermo dell’infotainment personalizzabile e addirittura una piccola tazza firmata Tesla da inserire nel portabicchieri.

La ciliegina sulla torta? Sicuramente i vetri rotti che hanno reso famoso il Cybertruck “reale” durante la presentazione del 2019, nella quale Elon Musk ha provato a mostrare l’assoluta resistenza a prova di proiettile della sua creazione… senza riuscirci. I finestrini danneggiati, nel caso del modellino Mattel, sono stati riprodotti grazie a una speciale decalcomania. Se volete acquistarlo, non vi resta che collegarvi all’indirizzo di Mattel Creations, dove lo troverete a un prezzo di 250 dollari (circa 215 Euro).