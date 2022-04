Tesla Cybertruck: il “carro armato” di Elon Musk confermato per il 2023

In occasione dell'inaugurazione della nuova Gigafactory texana di Austin, il proprietario di Tesla ha confermato l'arrivo del Cybertruck, della Roadster e del camion Semi

Se vi siete persi il “Cyber Rodeo” di qualche giorno fa… non disperatevi: oltre ad aver recuperato per voi il video della presentazione (a questo link) della nuova Gigafactory texana di Austin, ora possiamo confermarvi che Elon Musk, proprietario di Tesla, ha confermato la presentazione e il conseguente arrivo sul mercato di alcuni dei suoi prodotti più attesi… tra i quali la sportiva Roadster, il camion elettrico Semi e il celebre blindato Cybertruck che già era stato pizzicato a maggio 2021 per le strade di New York.

Nella fabbrica che diventerà, di diritto, l’impianto più grande e più alto del mondo con i suoi 1,2 km di estensione verticale per 400 metri di larghezza, l’azienda di Palo Alto arricchirà in maniera decisa la propria gamma vetture inserendovi (nel 2023) proprio quel Cybertruck che, durante l’evento, si è svelato in una versione molto vicina a quella che vedremo in commercio. Le differenze si notano principalmente all’anteriore con i nuovi gruppi ottici e con il paraurti rivisto, che va ad integrarsi con alcuni pannelli della carrozzeria diversi nelle forme e con l’assoluta mancanza delle maniglie delle portiere – rimosse sostanzialmente “perchè non servono, dal momento che l’auto saprà al momento opportuno che una persona vuole salire a bordo“.

Parola di Elon Musk, che successivamente ha anche affermato di voler lanciare in futuro un veicolo inedito di tipo “Robotaxi” con la capacità della guida completamente autonoma di Livello 5, quindi privo di tutti i comandi fisici come il volante e la pedaliera. Per il momento, però, l’imprenditore sudafricano non si è sbottonato oltre a riguardo: siamo sicuri però che molto presto ne sapremo di più!