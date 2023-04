Tesla Cybertruck entrato in produzione: prime consegne nel terzo trimestre 2023

L'evento delle prime consegne ufficiali del Tesla Cybertruck è previsto nel periodo estivo di quest'anno

Finalmente ci siamo: il Tesla Cybertruck è entrato ufficialmente in produzione. Grazie ad alcune foto pubblicate dall’azienda di Palo Alto, oggi sappiamo che le versioni “Alpha” (quelle di pre-serie) del pickup americano sono in fase di assemblaggio sulla linea pilota della Gigafactory in Texas, le quali servono come test definitivo per l’entrata in produzione a pieno regime prevista per il 2024. Secondo quanto affermato da Elon Musk, ciò permetterà di organizzare in calendario il cosiddetto Delivery Event, vera e propria occasione ufficiale nella quale verranno consegnati i primi esemplari del Cybertruck ai primi clienti che l’avevano prenotato già nel 2019.

La data da ricordare è il periodo che coincide con il terzo trimestre del 2023: durante l’estate, quindi, il Tesla Cybertruck sarà presentato ufficialmente nella sua versione definitiva, che aprirà quindi la fase di vendita per rimpolpare degli utili che, nel caso della factory di Palo Alto, sono leggermente in calo dall’inizio dell’anno. Il Tesla Cybertruck integrerà le ultime novità estetiche già viste durante il Cyber Rodeo dell’anno scorso, vale a dire nuovi gruppi ottici, un paraurti anteriore rivisto, l’assenza delle maniglie delle portiere e una linea del tettuccio più tradizionale rispetto a quella del primo prototipo.