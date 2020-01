Ford Mustang di Steve McQueen in Bullitt venduta a prezzo record

La celebre Fastback di Bullitt, famoso film poliziesco con Steve McQueen, è stata battuta all'asta raggiungendo la cifra record di 3,7 milioni di dollari

Una Ford Mustang da record: stiamo parlando della mitica “Fastback” del ’68 di Steve McQueen, protagonista di quella scena d’inseguimento per le strade di San Francisco nel film Bullitt che, in Florida, ha raggiunto l’astronomica cifra di vendita di 3,4 milioni di dollari (3,74 con le commissioni). Il proprietario, Sean Kiernan, l’aveva proposta con una cifra di partenza insolitamente bassa, 3.500 dollari, che in realtà è stata quella impiegata dal padre tanti anni prima per l’acquisto dal precedente proprietario Frank Marranca.

Quest’ultimo la ottenne nel 1970 da un impiegato della Paramount per poi cederla a Robert Kiernan che la guidò regolarmente fino al 1980 quando la frizione cedette definitivamente. Questa speciale Mustang, poi, finì nelle mani del figlio Sean che la riparò e la diede in mano alla moglie, che la utilizzò regolarmente per il classico tragitto casa-ufficio. Dopo circa 100mila chilometri di utilizzo, la Fastback in questione venne riposta in garage fino alla messa in vendita, in condizioni completamente originali datate 1968.

Questa Mustang, per esigenze di scena per il film in cui debuttò, fu modificata in diverse sue parti: le sospensioni furono irrigidite, il motore fu potenziato, l’abitacolo fu dotato di supporti per le telecamere, la griglia anteriore venne colorata con una tonalità più scura rispetto all’originale mentre per la carrozzeria la tinta originale Highland Green venne sottoposta a un processo di “sfregamento” per donarle un aspetto vissuto. Per quella pellicola vennero preparati solamente due di questi modelli: uno era stato ritrovato in uno sfasciacarrozze della Baja California ed è stato completamente restaurato, mentre l’altro è il protagonista di questa speciale vendita all’asta.