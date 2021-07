Audi Q4 Sportback e-tron: due versioni e prezzi da 47.750 Euro

La Casa dei Quattro Anelli ha aperto le prevendite della Q4 Sportback e-tron in versione Coupé: arriverà a settembre in due varianti, la 35 e-tron da 170 CV e la 50 e-tron da 299 CV

L’ultimo SUV presentato da Audi entra in fase di pre-vendita: dopo la versione “normale” (che abbiamo anche testato su strada) ora è il turno della Sportback dalle linee Coupé, che può essere già ordinata da questi in giorni in vista dall’arrivo in concessionaria per il mese di settembre. Sulla base della ben nota piattaforma modulare MEB, questa “ruote alte” gioca le sue carte puntando tutto sulla sportività, resa evidente da un anteriore aggressivo con grandi prese d’aria e calandra single-frame chiusa e da un design muscoloso con il tetto raccordato verso il basso in linea con il retrotreno.

Entrando nello specifico, i modelli della Q4 Sportback e-tron destinati all’Italia sono due: il primo è quello chiamato 35 e-tron, caratterizzato da un unico motore elettrico localizzato sull’asse posteriore da 170 cavalli e 310 Nm di coppia massima, mentre il secondo è il più potente 50 e-tron con doppia unità elettrificata (una per assale) a trazione integrale da 299 CV e 460 Nm di coppia motrice. Per quanto riguarda le batterie, la prima versione ospiterà un power-pack da 55 kWh capace di assicurare un’autonomia di 347 km e ricaricabile sia in corrente alternata (fino a 7,2 kW) che in corrente continua (fino a 110 kW), mentre la seconda potrà contare su un pacco più potente da 82 kWh (495 km di percorrenza massima) ripristinabile fino a 11 kW in AC e fino a 125 kW in DC.

Gli allestimenti? Cinque in totale: base, Evo, Business, Business Advanced e S Line Edition. Quello di “attacco” propone di serie i cerchi in lega da 19”, i gruppi ottici Full LED, il sistema infotainment MMI Plus con servizi Audi Connect e selettore per le modalità di guida e i sensori di parcheggio posteriori, mentre quella successiva aggiunge gli specchietti retrovisori anti-abbagliamento, il Comfort Pack, i sedili anteriori con supporto lombare, l’interfaccia per lo smartphone con dock-station per la ricarica wireless e il controllo per il cambio di corsia.

Ancora più completo l’equipaggiamento Business, che aumenta le dimensioni dell’infotainment MMI Plus con MMI Touch fino a 11,6” e introduce l’Audi Virtual Cockpit da 10,25”, tramite il quale sincronizzare anche gli ADAS più avanzati come il cruise control adattivo, la telecamera posteriore per le manovre a bassa velocità e il riconoscimento dei segnali stradali. E mentre il Business Advanced punta tutto sulla raffinatezza dei particolari con il pacchetto estetico dedicato, la S Line Edition rinforza il carattere sportivo del SUV con l’assetto specifico, i paraurti anteriore e posteriore più massicci e i cerchi in lega da 20”. Per quanto riguarda i prezzi (esclusi Ecoincentivi), invece, fate riferimento allo schemino riassuntivo qua sotto:

AUDI Q4 SPORTBACK e-tron