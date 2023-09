Audi Q4 e-tron: il SUV 100% elettrico si rinnova e diventa più potente

Audi ha annunciato la versione aggiornata dell'Audi Q4 e-tron completamente elettrico, portando con sé diversi miglioramenti interessanti. Un esempio è la maggior potenza di ricarica.

L’Audi Q4 e-tron è uno dei modelli di maggior successo della casa dei quattro anelli non solo in Italia ma anche a livello globale. Il produttore tedesco ha apportato importanti aggiornamenti al SUV 100% elettrico per renderlo ancora più irresistibile.

Da sottolineare, innanzitutto, la rivisitazione profonda fatta a sterzo, sospensioni e prestazioni. Ma non finisce qui: il Q4 e-tron ha adesso una potenza di ricarica maggiore, una superiore efficienza e, dulcis in fundo, un’autonomia decisamente ampliata.

Aumenta la potenza di ricarica

La potenza di ricarica, in particolare, merita una menzione speciale. Ora, grazie all’ottimizzazione della chimica delle celle della sua batteria da 77 kWh netti (82 kWh nominali), è possibile passare dal 10% all’80% in soli 28 minuti.

Una performance notevole che pone l’EV in una posizione di spicco nel panorama dei veicoli elettrici. Le versioni con trazione integrale quattro hanno un ulteriore vantaggio: possono beneficiare di una potenza massima di ricarica di 175 kW in DC, ben 40 kW in più rispetto al modello precedente.

Debutta la nuova funziona E-tron Tripl Planner

Una novità interessante è l’introduzione del sistema E-tron Trip Planner. Grazie a questa funzionalità, disponibile sia sull’app myAudi che sul sistema di infotainment MMI, è possibile calcolare con precisione le ricariche necessarie per ogni viaggio, considerando variabili come traffico, topografia del percorso e condizioni ambientali. E, cosa ancor più rilevante, privilegia le stazioni HPC (High Power Charging) assicurando così una ricarica ancora più veloce.

Audi ha anche pensato alla gestione termica. Tutte le versioni del nuovo Audi Q4 e-tron (compresa la variante Sportback) sono dotate di un motore sincrono a magneti permanenti (PSM) sul retro, caratterizzato da maggiore potenza ed efficienza.

In particolare, l’Audi Q4 Sportback 45 e-tron ora vanta un’autonomia di 562 km nel ciclo WLTP con una sola ricarica e una potenza massima di 286 CV. Questi numeri permettono una notevole accelerazione: da 0 a 100 km/h in soli 6,7 secondi.

Sulla scia degli aggiornamenti, anche le versioni top di gamma – ora battezzate 55 e-tron quattro – non sono state trascurate. Vedono infatti un incremento di potenza da 299 a 340 CV, con un 0-100 km/h che si ferma ora a 5,4 secondi.

È stato aggiornato anche l’assetto

Il nuovo Q4 e-tron ha subito anche un’importante revisione al suo assetto, offrendo agli appassionati una maggiore dinamica di guida. La taratura delle sospensioni è stata affinata, mirando a intensificare le prestazioni dinamiche della vettura, indipendentemente dall’opzione di assetto scelta – standard, sportivo o con ammortizzatori regolabili.

E non è tutto: la precisione di guida e il feeling hanno guadagnato un significativo miglioramento grazie a uno sterzo ora più diretto rispetto alle versioni antecedenti.

Per la prima volta, il marchio tedesco ha introdotto il cambio di corsia assistito sull’Audi Q4 e-tron e la sua variante Sportback. Abbinato al cruise assist adattivo, questo sistema – operativo ad una velocità superiore ai 90 km/h in autostrada – utilizza frecce bianche nel pannello degli strumenti e nell’area di visualizzazione del display head-up con realtà aumentata.

Ciò aiuta il conducente a decidere se è opportuno o meno effettuare un cambio di corsia. Quando il conducente inizia la manovra, il sistema – avvalendosi dei dati raccolti dal radar posteriore – supporta attivamente la sterzata.

D’altra parte, Audi ha deciso di elevare il livello delle dotazioni di serie: la Chiave Comfort è ora inclusa dall’allestimento base. Non solo, il meccanismo di apertura del portellone elettrico attraverso movimenti del piede è ora standard anche per la versione SUV.

La gamma ora prevede anche la Edition S Line

La gamma del nuovo modello si arricchisce con la presentazione dell’esclusiva configurazione Edition S Line. Questa variante si distingue per le tonalità Grigio Pebble, Bianco Ghiaccio metallizzato e Nero Mythos metallizzato, impreziosite da dettagli a contrasto in Total Black.

A questi si aggiungono cerchi in lega da 21” con design a cinque razze in bronzo opaco, proiettori Audi Matrix LED oscurati e gruppi ottici posteriori a LED bruniti. A sottolineare l’esclusività di questa variante, gli iconici anelli Audi appaiono in bronzo sui montanti posteriori.

Il costruttore tedesco rivoluziona l’esperienza acustica attraverso il nuovo Audi Character Sound per la sua gamma Q4 e-tron. Nello specifico, il brand ha infuso una nuova identità sonora, ottenuta digitalmente da due altoparlanti esterni situati nella parte posteriore dell’EV e da altri due integrati nei pannelli delle portiere posteriori.

Il sound varia in base alla velocità dell’auto e al carico del powertrain, con l’opzione di essere disattivato attraverso il menu dell’Audi Drive Select, senza però compromettere il sistema AVAS (requisito obbligatorio per normativa).

Il nuovo Auti Q4 e-tron sarà prodotto anche a Bruxelles

Oltre allo stabilimento di Zwickau, anche la fabbrica di Bruxelles entrerà in gioco per la produzione del nuovo Audi Q4 e-tron a partire dalla fine del 2023. Tale decisione è stata presa in seguito alla crescente domanda per questo modello.

Tale mossa permetterà ad Audi di espandere la capacità produttiva dei suoi C-SUV a zero emissioni. È bene sottolineare che l’impianto di Bruxelles, già operante in modo carbon neutral, attualmente produce Q8 e-tron e Q8 Sportback e-tron.

Non solo. Dopo l’introduzione dell’elettrico nell’Audi Böllinger Höfe (luogo di nascita della e-tron GT), anche il sito produttivo di Ingolstadt accoglierà presto un nuovo protagonista: l’Audi Q6 e-tron basato sulla nuova piattaforma PPE (Premium Platform Electric).

Entro la fine del decennio, ogni sito produttivo di Audi vedrà la nascita di almeno un modello completamente elettrico. E non è tutto, poiché, seguendo l’esempio di Bruxelles e Györ (Audi Ungheria), l’obiettivo è che entro il 2025 ogni stabilimento ottenga la certificazione carbon neutral.