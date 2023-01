BMW M3 CS: la sportiva top di gamma tocca i 550 cavalli

La nuova versione della M3 CS porta le performance a 550 CV per 650 Nm di coppia, introducendo anche un nuovo assetto e diversi elementi in fibra di carbonio

La versione più estrema della BMW M3 va incontro a un nuovo aggiornamento per il 2023: dopo la CSL, ora tocca alla M3 CS far vedere le sue potenzialità, ulteriormente incrementate dagli ingegneri della Casa dell’Elica grazie a un potenziamento di 40 cavalli del suo cilindri in linea da 3.0 Litri con sigla S58. In questo modo la nuova M3 CS 2023 arriva alla soglia dei 550 CV per 650 Nm di coppia massima, gestiti dal cambio automatico M Steptronic a otto rapporti, dal differenziale Active M e dalla trazione integrale xDrive – opportunamente aggiornata con diverse modalità di guida a seconda dell’utilizzo su strada oppure in pista.

Da un punto di vista puramente performativo, la nuova BMW M3 CS 2023 equipaggiata con il pacchetto opzionale M Driver’s riesce a toccare la velocità massima di 303 km/h, oltre a chiudere lo scatto 0-100 con partenza da fermo in soli 3,2 secondi. Merito anche delle modifiche attuate sull’assetto, che prevedono diversi elementi in fibra di carbonio (tra cui lo splitter anteriore, le prese d’aria, lo spoiler e il diffusore posteriore, a cui si aggiungono i sedili M Carbon nell’abitacolo) e l’impianto di scarico in titanio alleggerito.

Con un’estetica ancora più curata in termini aerodinamici, la M3 CS propone una dotazione davvero completa che include il Curved Display comprensivo di digital cockpit da 12,3”, infotainment da 14,9” con grafica M dedicata e diversi strumenti per l’utilizzo in pista – tra questi le luci di cambiata M Shift Lights, l’M Drift Analyzer e il cronometro Laptimer. L’arrivo in Italia? A partire dal mese di marzo.