BMW M3: la prossima generazione sarà 100% elettrica

La prossima generazione della BMW M3 avrà un gruppo propulsore completamente elettrico da oltre 1300 CV di potenza. Alla base ci sarà la nuova piattaforma Neue Klasse.

Se siete fra quelli che sono arrivati già a conoscenza delle indiscrezioni sulla nuova BMW M3 100% elettrica, sappiate che ora è ufficiale. Frank Weber, Membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG, ha recentemente confermato l’arrivo della nuova sportiva elettrica ad alte prestazioni.

L’annuncio suona come un addio all’ormai controversa griglia massiccia che ha caratterizzato le ultime generazioni di questo modello, a meno che il marchio bavarese non decida di mantenerla puramente come elemento estetico.

Dovrebbe avere una configurazione quad motor

Il punto focale qui è la piattaforma su cui poggerà la nuova M3 EV: la Neue Klasse. Presentata in occasione del Salone di Monaco 2023 (IAA Mobility 2023) con il concept BMW Vision Neue Klasse, questo telaio è previsto per il lancio nel 2025 e, secondo le parole di Weber, è stato progettato per supportare ben quattro motori elettrici.

Dunque, ogni ruota avrebbe un propulsore dedicato, consentendo una regolazione più precisa della distribuzione della potenza tra gli assi e la possibilità di trasformare l’auto da trazione integrale a trazione posteriore.

La potenza massima sarà di 1360 CV

A proposito di potenza, cosa possiamo aspettarci da questa nuova BMW M3 EV? Non ci sono ancora informazioni ufficiali, ma sembra chiaro che per essere competitiva dovrà superare le prestazioni del modello attuale con motore a combustione interna. Gli ultimi rumor suggeriscono che la nuova berlina avrà una potenza massima di ben 1360 CV.

Ora, per coloro che sono affezionati al sound inconfondibile dei motori endotermici, Frank Weber riconosce che una M3 elettrica da oltre 1000 CV potrebbe non avere lo stesso fascino acustico. Tuttavia, ciò che manca nel suono viene più che compensato dalla distribuzione della potenza e dalla maneggevolezza.

La versione CSL da 560 CV è quella più potente disponibile ad oggi

Facendo un confronto con l’attuale BMW M3 a combustione interna, viene fornita con un sei cilindri biturbo da 3 litri che eroga 480 CV di potenza e raggiunge i 100 km/h partendo da 0 in 4,2 secondi.

C’è anche la versione Competition da 510 CV che impiega soli 3,9 secondi per raggiungere i 100 km/h. Non manca la variante CSL che porta tutto a un nuovo livello con i suoi 560 CV. Da tutte queste informazioni emerge chiaramente che la prossima generazione della BMW M3 sarà più che un semplice aggiornamento.