Citroën Ë-Lovers: la campagna per diventare “ambassador” della ë-C4

La Casa del Double Chevron ha lanciato una nuova iniziativa per chi vuole convertirsi all'elettrico francese: la prima protagonista è la ë-C4 - 100% electric

Dopo il grande successo ottenuto dall’iniziativa “My Ami Superfan” dedicato al piccolo quadriciclo elettrico guidabile già da 14 anni con patente AM, il marchio Citroen lancia oggi un nuovo programma destinato a tutti coloro che stanno valutando l’acquista di una vettura elettrificata. Si chiama Citroën Ë-Lovers e ha l’obiettivo di fornire informazioni e testimonianze dirette, utili a quegli automobilisti che vogliono essere sicuri delle potenzialità del veicolo che stanno per acquistare – tra cui la nuovissima ë-C4 che, di fatto, diventa la prima vettura coinvolta in questa iniziativa.

Il programma Citroën Ë-Lovers funziona in questo modo: chi è già possessore di una ë-C4 – 100% electric può candidarsi a diventare “Ambassador” del marchio francese registrandosi sul sito dedicato, per il quale – se selezionato – potrà spiegare ai clienti interessati nell’acquisto di una vettura elettrificata quali sono i vantaggi di questa tecnologia durante l’utilizzo quotidiano (dalla riduzione delle emissioni alle agevolazioni per le manutenzioni, fino all’accesso di alcune parti delle principali città italiane altrimenti interdette ai veicoli endotermici).

Aderendo a tale iniziativa e coprendo questo ruolo, ogni Ambassador potrà ricevere diversi vantaggi economici in base alle vendite convertite dal primo contatto iniziale con ogni singolo cliente. “Il programma Citroën Ë-Lovers, pensato per le persone e ispirato dalle persone, offre l’opportunità di condividere l’esperienza reale di utilizzo quotidiano a bordo di Citroën ë-C4 Elettrica – ha commentato Alessandro Musumeci, Marketing Manager di Citroen Italia – Questo serve per facilitare la conoscenza ed il test drive di questo prodotto innovativo e dallo stile deciso, in grado di offrire una mobilità 100% elettrica all’insegna di un comfort eccezionale“.