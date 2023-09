Citroën Easy Go: la nuova soluzione di leasing per guidare facilmente un’auto elettrica

Citroën ha annunciato una nuova formula di leasing molto interessante con il nome di Citroën Easy Go, dedicata a chi sceglie di acquistare le nuove e-C4 ed e-C4 X completamente elettriche.

In piena Settimana europea della mobilità sostenibile, che avrà luogo dal 16 al 22 settembre, Citroën, in collaborazione con Stellantis Financial Services, lancia Citroën Easy Go, una rivoluzionaria formula di leasing rivolta ai consumatori interessati alle e-C4 ed e-C4 X.

L’iniziativa propone un approccio alla mobilità elettrica libero da preoccupazioni grazie a un canone mensile abbordabile e alla fornitura di una wallbox per la ricarica a domicilio.

È prevista una rata mensile che parte da 199 euro

Esploriamo nello specifico la nuova iniziativa del brand francese. A un prezzo iniziale di 2500 euro e con rate mensili a partire da 199 euro, si può entrare in possesso di una Citroën e-C4 con motore elettrico da 136 CV in versione Feel e con sistema S&S.

Al termine dei tre anni previsti dal contratto, gli utenti avranno la possibilità di rinnovare il leasing, procedere al riscatto dell’auto o restituirla, con un costo aggiuntivo di 0,05 €/km solo nel caso in cui il chilometraggio superi i 15.000 km totali.

Un aspetto da non trascurare è l’inclusione della wallbox in Easy Go, un dispositivo compatto per la ricarica domestica. Questa soluzione elimina la cosiddetta “ansia da ricarica”, un fattore spesso deterrente per i potenziali acquirenti di veicoli elettrici.

Ci sono anche le versioni con il nuovo motore elettrico da 156 CV

In termini di prestazioni, le e-C4 ed e-C4 X vantano una gamma di opzioni adattabili a diverse esigenze di mobilità. Recentemente, questi modelli hanno beneficiato di un aggiornamento con un motore da 156 CV e una batteria da 54 kWh di nuova generazione, che può offrire un’autonomia di fino a 420 km secondo lo standard WLTP.

È anche possibile optare per l’ormai noto motore da 136 CV con batteria da 50 kWh e autonomia massima di 360 km. Ma c’è di più. Con la struttura finanziaria stabilita con Stellantis Financial Services, passare a un veicolo elettrico come la Citroën e-C4 si rivela anche economicamente vantaggioso.

Quasi 3000 euro di risparmio rispetto ai modelli a benzina

Se si prendono in considerazione fattori quali l’IPT, l’assicurazione, il carburante e la manutenzione, l’e-C4 si rivela conveniente di quasi 3000 euro rispetto alla sua controparte a benzina, la C4 Feel Pack con motore benzina PureTech 130, durante tutto il periodo del finanziamento.

Infine, va evidenziato che Citroën Easy Go è ulteriormente incentivata da uno sconto statale di 5000 euro in caso di rottamazione di un veicolo di categoria M1, come previsto dal DPCM del 6 aprile 2022 – GU n.113 del 16-05-2022 e successive integrazioni e aggiornamenti.