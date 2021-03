Citroen C4 2021: la gamma si completa con il diesel BlueHDi 110

Al fianco del PureTech 130 e del BlueHDi 130, la Casa del Double Chevron oggi offre per la C4 2021 il più piccolo BlueHDi 110 aggiornato allo standard Euro 6.2

Dopo il debutto di metà gennaio, ora la nuova Citroen C4 MY 2021 si propone al grande pubblico con un’ulteriore motorizzazione a diesel che va ad affiancare la già presente BlueHDi 130. Per chi non vuole esagerare con la potenza a disposizione ma preferisce un’unità più semplice e conveniente sotto il punto di vista dei consumi, la Casa del Double Chevron propone l’inedita BlueHDi 110, disponibile in tutti e tre gli allestimenti del listino (Feel, Feel Pack e Shine) dal prezzo lancio di 24.400 Euro.

Rispetto al “fratello maggiore” da 130 cavalli, questo motore limita i consumi sui 4,1-4,8 Litri ogni 100 km e le emissioni di CO2 sul valore di 125,3 g/km, garantiti attraverso l’adozione del solo cambio manuale a sei rapporti che è in grado di gestire una potenza massima di 110 CV e una coppia di 250 Nm. In questo modo la nuova C4 può rientrare nel rispettivo range per gli Ecoincentivi statali, a maggior ragione per il fatto che il suo standard di omologazione è il più recente Euro 6.2 secondo le attuali normative europee. Per quanto riguarda il listino prezzi completo, invece, vi rimandiamo allo schemino qua sotto:

CITROEN C4 MY 2021

Benzina PureTech 130

Feel – 22.900 Euro

Feel Pack – 24.400 Euro

Shine – 25.900 Euro

Feel EAT8 – 24.900 Euro

Feel Pack EAT8 – 26.400 Euro

Shine EAT8 – 27.900 Euro

Diesel BlueHDi 110

Feel – 24.400 Euro

Feel Pack – 25.900 Euro

Shine – 27.400 Euro

Diesel BlueHDi 130 EAT8

Feel – 26.400 Euro

Feel Pack – 27.900 Euro

Shine – 29.400 Euro

Citroen ë-C4