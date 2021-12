Citroen ë-C4 2022: l’autonomia del crossover elettrico aumenta a 357 km

L'introduzione di un nuovo sensore di umidità assieme a un'inedita taratura della pompa di calore della powertrain hanno permesso un incremento dell'efficienza durante la guida di tutti i giorni

Le nuovissime Citroen C4 ed ë-C4 – 100% Electric hanno fatto il loro debutto sul mercato italiano all’inizio dell’anno scorso e il pubblico le ha accolte a braccia aperte: la terza generazione del crossover francese ha portato diverse novità sia a livello estetico che in fatto di meccanica, visto che sotto il cofano la versione a batterie (su piattaforma CMP) ospita una powertrain da 136 cavalli, 260 Nm di coppia e un’autonomia massima calcolata secondo il ciclo WLTP di circa 350 km.

Si tratta di una scheda tecnica di tutto rispetto, che per il 2022 sarà ulteriormente affinata grazie ad alcuni interventi che, come risultato, hanno portato un leggero incremento della percorrenza complessiva con la singola ricarica. Cos’è cambiato? Sulla nuova Citroen ë-C4 2022 è stato introdotto un nuovo sensore di rilevamento dell’umidità, un’inedita taratura della pompa di calore della powertrain e una trasmissione con variazione del rapporto del riduttore del cambio, grazie a cui ora si nota un +7 km in fatto di tangenza quando si tratta di affrontare un viaggio sulla media-lunga distanza.

Questo dato, però, è destinato ad aumentare ulteriormente fino a circa 30 km, perchè bisogna prendere in considerazione l’uso della vettura in condizioni reali: in base alla temperatura esterna, allo stile di guida e alle condizioni dell’asfalto (dove si possono apprezzare gli pneumatici di classe A+ a bassa resistenza al rotolamento), l’autonomia massima può arrivare a quota 357 km ed anche oltre: ciò che farà la differenza, in ogni caso, sarà l’abilità del pilota nello sfruttare tutte le potenzialità sia in urbano che in extraurbano.