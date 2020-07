Con l’app Charge my Car viaggiare su DS3 Crossback e-Tense è ancora più facile

Charge my Car permette anche di visualizzare le stazioni divise per tipologia in modo che il cliente possa scegliere il punto di ricarica più adatto alla propria esigenza, semplificando così la pianificazione di qualunque viaggio

Se c’è un aspetto che frena le persone nell’approccio all’acquisto di un’auto elettrica è la durata della carica della vettura stessa e le difficoltà a organizzare un viaggio senza troppi problemi per quanto riguarda il”pieno” di energia. Oggi, questo problema può essere arginato grazie al servizio Charge my Car già disponibile sulla DS3 Crossback e-Tense.

DS3 Crossback e-Tense non teme le lunghe distanze grazie a Charge my Car

DS3 Crossback e-Tense è il primo SUV 100% elettrico della casa francese che fa riferimento a Citroen. La vettura vantare un’autonomia nel ciclo WLTP di 320 km e tempi di ricarica di tutto rispetto: 7,30 ore al wall box domestico da 7,4 kW, che diventano 5 se il wall box è di 11 kW, fino a soli 30 minuti alla colonnina pubblica fast charger da 100 kW per l’80% della capienza. Oggi l’auto si arricchisce del servizio Charge my Car,contenuto nell’app Free2Move Services, che permette la ricerca facilitata di una colonnina di ricarica grazie alla geo-localizzazione in grado di mostrare punti di tutti i punti compatibili nelle vicinanze della vettura oppure dopo avere inserito la destinazione. L’applicazione permette anche di visualizzare le stazioni divise per tipologia in modo che il cliente possa scegliere il punto di ricarica più adatto alla propria esigenza: la stazione più vicina, la più rapida, la più economica, tutte le altre stazioni disponibili e quelle compatibili con l’auto, semplificando così la pianificazione di qualunque viaggio, anche il più lungo.