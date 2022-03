DS3 Crossback Toits De Paris: la nuova versione speciale parte da 27.750 Euro

Quest'edizione speciale della DS3 Crossback esalta l'eleganza, la raffinatezza e il lusso del SUV francese: è disponibile in cinque motorizzazioni, tra cui la E-Tense 100% elettrica

Dopo l’esclusiva Ines de la Fressange Paris, la DS3 Crossback è nuovamente proposta quest’anno in un’inedita versione speciale che si lega in maniera importante con la Milano Fashion Week, la settimana della moda che si è conclusa il 28 febbraio. Il suo nome è “Toits De Paris” e va a celebrare i tetti di Parigi, patrimonio architettonico di inestimabile valore che con i suoi colori e forme ha ispirato numerosi artisti internazionali tra cui Vincent Van Gogh e Paul Cézanne.

Le sue peculiarità? Prettamente estetiche, a partire dal tettuccio in Carat Grey che ben si sposa alle cinque sfumature della carrozzeria: Bianco Perla, Bianco Polare, Noir Perla Nera, Gris Artense e Grigio Cristallo. Non mancano poi le cromature per la griglia anteriore, la fascia del portellone posteriore in Nero Gloss, i badge specifici che mettono in mostra lo “skyline” parigino e monumenti storici come la Torre Eiffel, la Torre di Montparnasse e il Sacré Coeur e, per finire in bellezza, i cerchi Shanghai da 18” con finitura in grigio diamantato.

Anche l’abitacolo, ovviamente, è un tripudio di eleganza e lusso e ciò è percepibile innanzitutto dai rivestimenti per i sedili in tessuto Perruzzi con cuciture Grigio Grafite; il cruscotto e i pannelli interni delle portiere, invece, sono in un materiale tecnico chiamato Nero Basalto, che eventualmente può essere associato alla Pelle Pieno Fiore come optional per la selleria. Per quanto riguarda la dotazione di serie, la DS3 Crossback Toits de Paris mette a disposizione il climatizzatore automatico, i sensori di parcheggio posteriori, i tergicristalli anteriori con avviamento automatico e vari ADAS per la guida autonoma di Livello 2 – tra cui il cruise control, la frenata automatica d’emergenza e il riconoscimento dei limiti di velocità con adattamento automatico.

Lato prezzi, la DS3 Crossback in edizione speciale Toits de Paris è proposta in cinque motorizzazioni: si parte dal turbo-benzina PureTech 100 con cambio manuale da 27.750 Euro per passare al più potente PureTech 130 a trasmissione automatica, senza dimenticare i BlueHDi 110 e 130 a diesel (da 29.600 Euro) e la specifica versione E-Tense 100% elettrica (da 41.400 Euro).