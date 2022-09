Nuova DS3 2023 restyling, prezzi e motori del crossover francese

Dimensioni invariate, qualche ritocco estetico ma, soprattutto, una versione E-Tense elettrica che ora promette più potenza e autonomia: ecco tutte le novità della DS3 2023

In occasione della settimana della moda di Parigi, il marchio DS ha presentato il restyling di “metà carriera” della piccola DS3 che rappresenta, a tutti gli effetti, il crossover entry-level della Casa francese. Come accaduto con la sorella maggiore DS7 ora non esiste più il suffisso Crossback e le novità si concentrano principalmente in un leggero lifting estetico, in una dotazione di bordo più completa e in una gamma motori che ora prevede più potenza e autonomia per la versione elettrica E-Tense.

Su un corpo vettura che conferma le proporzioni della precedente generazione (4,12 metri in lunghezza per 1,79 metri in larghezza per 1,53 metri in altezza e 2.558 millimetri di passo), la Nuova DS3 2023 introduce un frontale completamente rinnovato grazie alla presenza di una griglia centrale più grande (con inserti lucidi o cromati) e delle nuove luci diurne a forma verticale poste sotto i gruppi ottici principali Full LED (a richiesta anche con tecnologia Matrix). Più tradizionale la parte posteriore della vettura e il profilo laterale, che ora vede la disponibilità di cerchi in lega da 17 o 18 pollici in abbinamento a sette tinte per la carrozzeria (Grigio Cristallo, Grigio Platino, Grigio Artense, Nero Perla, Bianco Assoluto, Rosso Diva e Grigio Première).

Entrando nell’abitacolo, invece, le principali novità sono circoscritte al volante (che ora integra i comandi per la gestione degli ADAS e dell’infotainment), al sistema multimediale (su schermo da 10,3” con Iris System OS provvisto di compatibilità Apple CarPlay – Android Auto e assistente vocale) e ai sedili anteriori. Offerti in tessuto, pelle Nappa o Alcantara in base all’allestimento (Rivoli, Bastille, Performance, Performance + e Opera), includono la funzione per il massaggio lombare e per la regolazione elettrica in modo da diventare più avvolgenti durante la guida.

Passando alle motorizzazioni, la Nuova DS3 2023 da una parte conferma i propulsori a benzina e diesel della passata generazione (1.2 PureTech da 100 e 130 cavalli e 1.5 BlueHDi da 130 CV), dall’altra introduce dei consistenti miglioramenti alla versione 100% elettrica E-Tense che ora offre una powertrain più prestazionale da 115 kW (155 CV) per 270 Nm di coppia e un pacco batterie da 54 kWh. In questo modo l’autonomia è cresciuta fino a 402 km nel ciclo combinato WLTP, mentre nell’utilizzo cittadino si può raggiungere addirittura la vetta dei 500 km con una singola ricarica (che prevede 5 ore di attesa con il caricatore di bordo da 11 kW oppure appena 25 minuti per raggiungere l’80% se ci si connette a una colonnina pubblica da 100 kW).

Prezzi e disponibilità? La Nuova DS3 2023 può essere già ordinata in tutti i concessionari italiani: il listino parte da 28.050 Euro nel caso del PureTech 100, da 31.550 Euro per il PureTech 130 e da 33.500 Euro per il BlueHDi 130, mentre la versione E-Tense attacca da 41.550 Euro.