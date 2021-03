DS3 Crossback: tutti gli ADAS a bordo del SUV francese

Il nuovo Model Year della DS3 Crossback si distingue per un pacchetto di aiuti alla guida davvero completo: Advanced Traction Control, Active Safety Brake, Head-up Display e tanto altro

Tra le vetture più innovative nella categoria “ruote alte” presenti sul mercato non può certamente mancare il nuovo Model Year 2021 della DS3 Crossback: una vettura dalla forte personalità che intreccia linee squadrate e muscolose con una tecnologia di bordo volta a facilitare in ogni operazione la vita del pilota. Merito soprattutto della suite di ADAS sviluppati da DS Automobiles, che rendono questo SUV uno tra i più sicuri presenti in circolazione.

In pole position troviamo ovviamente i gruppi ottici anteriori DS Matrix a tecnologia Full LED Vision, formati da tre moduli LED per gli anabbaglianti e un modulo Matrix Beam per gli abbaglianti: insieme sono capaci di formare una firma luminosa indistinguibile che illumina la strada in maniera intelligente a seconda delle condizioni dell’ambiente esterno, mantenendo quindi sempre molto elevata la sicurezza del veicolo su strada.

A seguire è presente il sistema Active Safety Brake con radar dedicato, in grado di rilevare la presenza di veicoli esterni, pedoni e ciclisti sia di giorno che di notte: il suo funzionamento è garantito dalle bassissime velocità (5 km/h) fino a quelle regolate dalle norme autostradali, dove interviene anche il DS Drive Assist in collaborazione con il DS Lane Positioning Assist per il mantenimento della corsia prescelta dal guidatore. In questo contesto la DS3 Crossback andrà a regolare automaticamente la percorrenza e la distanza di sicurezza, arrivando anche all’arresto completo e alla successiva ripartenza grazie alla funzionalità Start & Stop.

Presenti all’appello anche l’Hill Assist, che agevola le partenze in salita, la telecamera per la retromarcia con sensori di parcheggio e l’head-up display per il parabrezza, dove vengono proiettate tutte le informazioni necessarie al pilota per una guida sicura ed efficiente in sinergia con le funzionalità del sistema infotainment, provvisto di servizi DS Connect Nav con rilevazione in tempo reale delle modifiche alla viabilità ordinaria, extra-urbana e autostradale. La ciliegina sulla torta? Sicuramente l’Advanced Traction Control, che assicura la massima trazione alla vettura anche su fondali scivolosi, dove la trasmissione della coppia può passare anche su due sole ruote motrici al fine di disimpegnarsi velocemente da situazioni contraddistinte da neve, fango o sabbia.