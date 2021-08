Dodge Viper: in versione “allungata” a 12 posti diventa una limousine!

Questa Viper RT/10 del 1996 è stata ritoccata nella carrozzeria diventando una "show car" capace di ospitare fino a dodici persone. Andata all'asta, è stata venduta per 135mila dollari

Vi ricordate quella Ferrari 360 Modena che, dopo un attento lavoro di messa a punto… è diventata una Limousine di gran lusso e alta classe? Ecco, oggi anche la Dodge Viper che potete ammirare nelle foto presenti in gallery ha subito lo stesso trattamento, allungandosi fino a 7,62 metri in modo da ospitare dodici persone pronte a godere della potenza del poderoso V10 da 8.0 Litri conservato sotto il cofano.

Entrando nello specifico questa vettura è un modello RT/10 del 1996 ed è stato sottoposto a un processo di conversione con il quale è stata inserita una sezione aggiuntiva al centro dello chassis, in modo da ricavare uno spazio apposito per ospitare i passeggeri. Rispetto alla “Rossa” che abbiamo nominato in precedenza, tuttavia, questa supercar non mette a disposizione alcun accessorio di lusso nè una capote per coprirsi da possibili agenti atmosferici avversi… rimanendo di conseguenza completamente scoperta.

Le modifiche attuate, ovviamente, hanno causato un aumento del peso e questo può anche aver inficiato sulle prestazioni del dieci cilindri a V, che in origine era in grado di erogare la bellezza di 421 cavalli e 662 Nm di coppia massima. Poco male, perchè ad oggi questa Dodge Viper è stata utilizzata solamente per eventi dimostrativi, pubblicità e show televisivi, percorrendo un massimo di 9.500 km. Con tale palmares, tuttavia, il proprietario originale aveva deciso di metterla all’asta, vendendola a un altro appassionato per la cifra di 135mila dollari – l’equivalente di circa 115.000 Euro. Sarà stato un buon affare?