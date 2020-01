DS3 Crossback: arrivano Matrix Led Vision e Active City Brake

Con i sistemi Matrix Led Vision e Active City Brake, la DS3 Crossback ora rende facile la vita al pilota durante l'utilizzo notturno e in città

Le necessità odierne della mobilità cittadina sono sempre più elevate e toccano i punti cardine delle prestazioni, della sicurezza e del rispetto dell’ambiente. Servono, di conseguenza, vetture che sappiano stare al passo con i tempi, motivo per cui DS3 Crossback, la compatta del brand premium del Gruppo PSA, si è evoluta portando in dote un nuovo pacchetto tecnologico che incrementa ulteriormente la sicurezza alla guida, sia attiva che passiva.

I sistemi ora integrati nella nuova DS3 Crossback si chiamano DS Matrix Led Vision e Active City Brake, proposti al prezzo tutto compreso di 1.600 Euro (IVA inclusa): il primo coniuga la tecnologia dei fari full LED con quella della luce Matrix Beam, al fine di ottenere un fascio che si regola automaticamente fornendo la corretta illuminazione a seconda delle varie condizioni di guida. Attraverso un complesso algoritmo che sfrutta i segnali della telecamera frontale, il DS Matrix Led Vision si basa su tre moduli LED per l’anabbagliante e di un modulo Matrix Beam per l’abbagliante, per un fascio luminoso sempre perfezionato nella potenza e nella direzione in cui è rivolto.

Il secondo sistema, l’Active City Brake, ha invece il compito di frenare tempestivamente in caso di emergenza, intercettando per tempo ogni possibile pericolo: grazie al radar posizionato sotto la calandra della DS3, questa tecnologia emette un primo segnale visivo quando un ostacolo si sta avvicinando, seguito da un secondo input visivo e sonoro che anticipa la sua entrata in azione con frenata automatica nel caso non ci siano reazioni da parte del pilota. Attivo nel range da 5 a 140 km/h, l’Active City Brake è in grado di assistere il guidatore individuando auto, moto, pedoni e ciclisti sia di giorno, che di notte.