DS4 E-Tense 2021: l’ibrida francese accattivante e ultra-tecnologica

La prossima vetture premium del marchio francese destinata al segmento C si chiamerà DS4, sfrutterà il sistema ibrido plug-in delle motorizzazioni E-Tense e potrà contare su un pacchetto di aiuti ADAS di ultima generazione

Al fianco dell’ammiraglia DS9 E-Tense, che arriverà sul mercato europeo nel mese di aprile 2021, il marchio DS Automobiles ha pronta un’altra sorpresa per i suoi clienti più affezionati: si chiamerà DS4 e sarà la vettura di punta del brand francese per il segmento C, dove introdurrà tecnologie assolutamente innovative come i motori ibridi plug-in della gamma E-Tense, un pacchetto di aiuti alla guida ADAS di Livello 2 di prim’ordine e una piattaforma modulare, conosciuta con il nome EMP2, capace di alzare l’asticella in fatto di capacità dinamiche durante la guida.

Prodotta nello stabilimento di Russelsheim, in Germania, e prevista sul mercato europeo per il quarto trimestre del prossimo anno, la nuova DS4 E-Tense giocherà le sue carte estetiche su un design in cui il lusso e l’eleganza dei dettagli incontrano un profilo vettura atletico e slanciato, caratterizzato da un rapporto corpo/ruota al top del segmento, dall’abbassamento del gruppo cofano-parafango assieme al pavimento della seconda fila e da un inedito frontale con gruppi ottici DS Matrix Led Vision e tecnologie Matrix Beam e Dynamic Bending Light a 98 Led funzionanti in cinque diverse modalità. Tutto è volto verso l’ottimizzazione degli spazi al fine di ospitare un’unità ibrida plug-in, che quindi ha richiesto l’adozione di materiali compositi, parti strutturali stampate a caldo ed elementi compatti e dal peso ridotto.

Il propulsore sotto il cofano, quindi, sarà “alla spina” e vedrà un motore benzina a quattro cilindri da 180 cavalli associato a uno elettrico da 110 CV, che in totale spingerà la DS4 E-Tense fino a 225 cavalli complessivi. La powertrain sarà inoltre abbinata al cambio automatico a otto rapporti EAT8 e a un pacco batterie più efficiente, posizionato nella parte posteriore della traversa deformabile e in grado di fornire un’autonomia in modalità “full electric” di 50 km, calcolati nel ciclo di utilizzo WLTP. La ricarica, invece, potrà essere portata a termine collegando la spina della vettura a una presa domestica (con tempi di circa 8 ore) oppure a una wallbox dedicata, grazie alla quale il pieno di energia sarà possibile in solo 1 ora e mezza.

Il punto forte della DS4, tuttavia, sarà il suo comparto tecnologico: nell’abitacolo, infatti, sarà presente non solo il sistema di ventilazione ottimizzato DS Air, ma anche un raffinato sistema infotainment con DS Extended Head up Display a realtà aumentata, il quale proietterà quattro metri avanti al parabrezza tutti i dati utili al guidatore con una visuale in diagonale di ben 21 pollici. Tale sistema farà parte della suite DS Iris, a cui si potrà accedere attraverso semplici gesti sullo schermo touchscreen posizionato sulla plancia (DS Smart Touch) oppure tramite i comandi vocali: il marchio francese, in questo caso, ha voluto riproporre l’immediatezza di utilizzo di uno smartphone con un’interfaccia fluida, veloce e reattiva, per un’esperienza di guida completamente inedita.

Grande attenzione, infine, è stata posta sul DS Drive Assist 2.0, pacchetto di aiuti alla guida semi-autonoma di Livello 2 tra i più completi ed efficaci sul mercato: le novità sono contraddistinte da una serie di sensori che monitorano ciò che succede all’interno e all’esterno della vettura, tra i quali quello in cima al parabrezza che gestirà il funzionamento dell’Active Scan Suspension, sistema che adatta il lavoro delle sospensioni a seconda delle irregolarità del manto stradale. Un’altra tecnologia presente è il DS Night Vision, che sfrutta una telecamera a infrarossi per rilevare di giorno, di notte e in condizioni di scarsa visibilità pedoni e animali fino a 200 metri di distanza, così come l’auto-correzione della velocità in curva, la previsione della velocità consigliata in base al traffico e alla segnaletica stradale, il mantenimento della corsia e il sorpasso semi-automatico.