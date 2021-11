Ecco il configuratore per la nuova Honda Civic Si

La nuova Honda Civic Si è disponibile in due versioni e sei colorazioni (due optional), mentre il motore è uno solo: il quattro cilindri da 1.5 litri in grado di erogare una potenza massima di 203 CV

Una Honda Civic Si cucita sulle vostre esigenze: se siete amanti del brand giapponese e di questo particolare modello, potrete cercare di cucirvi su misura la vettura grazie al configuratore che la casa ha presentato nelle scorse ore.

Arriva il configuratore per la Honda Civic Si

Honda ha lanciato nelle scorse ore il configuratore per realizzare la Civic Si dei vostri sogni. La vettura, nella sua versione 2022, è disponibile in due versioni: Si e Si HPT che si distinguono per assetto, pneumatici e prezzo (24.000 euro la Si, circa 200 euro in più la Si HPT), mentre condivido il motore quattro cilindri da 1.5 litri accreditato di una potenza massima di 203 CV e abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Il configuratore permette di sceglie tra sei colori diversi (Aegean Blue Metallic, Crystal Black Pearl, Rallye Red, Blazing Orange Pearl, Platinum White Pearl e Sonic Gray Pearl, le ultime due tinte sono optional per cui si devono spendere circa 350 euro), due set di cerchi (standard da 18″ in nero opaco a 10 razze oppure quelli opzionali in lega nera da 18″ a cinque razze dal costo aggiuntivo di 1500 euro).

Con altri 1.000 euro si può avere anche il pacchetto HPD che comprende uno spoiler sottoscocca anteriore, laterale e posteriore e badge HPD intorno alla vettura, mentre a parte si possono prendere le pellicole protettive e il paraspruzzi.