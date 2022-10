Honda Civic e:HEV: la Full Hybrid è disponibile in Italia da 30.900 Euro

La berlina giapponese equipaggiata con la powertrain full hybrid da 184 CV e 315 Nm di coppia arriva nei concessionari italiani con prezzi da 30.900 euro

Tutto è pronto per il debutto in Italia della Honda Civic e:HEV, berlina giapponese che diventa a tutti gli effetti la prima vettura a tecnologia Full Hybrid della Casa di Tokyo. Al fianco della sportivissima Type R, questo modello rappresenta la punta di diamante della gamma Civic che quest’anno entra nel mondo dell’ibrido con una soluzione non solo innovativa, ma anche capace di prestazioni di tutto rispetto se confrontate con le sue rivali di segmento.

La nuova Honda Civic e:HEV, infatti, adotta un’architettura caratterizzata da un motore a benzina da 2.0 Litri di cilindrata in abbinamento a due motori elettrici, i quali complessivamente spingono l’output prestazionale fino alla soglia dei 184 cavalli e dei 315 Nm di coppia massima. Provvista di una batteria agli ioni di litio a 72 celle, questa motorizzazione gestisce in autonomia il passaggio tra il funzionamento in elettrico, in ibrido e in endotermico, lasciando scegliere allo stesso tempo al guidatore la sua modalità di guida preferita: Eco, Normal, Sport e Individual.

Per quanto riguarda il listino prezzi, la nuova Honda Civic e:HEV potrà essere ammirata in tutti i concessionari ufficiali a partire dal weekend del 8-9 ottobre in occasione del tanto atteso “porte aperte”, quando verrà lanciata in promozione fino al 31 ottobre da 30.900 Euro sfruttando l’opzione permuta o rottamazione di un vecchio veicolo. La gamma tradizionale, invece, si articola in tre allestimenti: Elegance (da 34.200 Euro), Sport (da 35.300 Euro) e Advance (da 38.700 Euro).