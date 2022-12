Honda, nuovo listino prezzi 2023 di Civic, HR-V e CR-V

La Casa giapponese ha aggiornato il listino prezzi per l'Europa: la Civic e:HEV, per esempio, attacca da 36.900 Euro in versione Elegance

Anno nuovo… listino prezzi nuovo: dallo scorso venerdì 9 dicembre il marchio Honda ha pubblicato ufficialmente i nuovi punti di riferimento per la sua gamma di vetture vendute in tutta Europa, definendo allestimento per allestimento il costo al pubblico di ogni suo singolo modello. Per quanto riguarda l’unica auto completamente elettrica disponibile, la Honda e ora attacca da 40.600 Euro in versione Advance, mentre la Jazz a tecnologia e:HEV può essere acquistata nelle quattro varianti Comfort (24.500 Euro), Elegance (26.150 Euro), Executive (27.800 Euro) e Crosstar Executive (29.400 Euro).

Scorrendo le varie proposte della gamma troviamo poi la Honda Civic e:HEV, declinata in tre allestimenti (Elegance da 36.900 Euro, Sport da 38.000 Euro e Advance da 41.400 Euro), a cui si affianca l’ultima versione della sportivissima Civic Type R, acquistabile a partire da 58.300 Euro. Spazio, infine, alla HR-V e:HEV, proposta in quattro versioni con prezzi da 33.000 Euro (Elegance, Advance, Advance Leather e Advanced Style), e alla CR-V e:HEV: quest’ultima è la più ricca del gruppo perchè si divide in nove varianti (dalla Elegance Navi alla Executive Navi AWD) a seconda se viene equipaggiata con la trazione integrale AWD, con prezzi da 41.400 fino a 49.450 Euro.