Honda Civic: due foto teaser mostrano in anteprima la Type R 2022

La Casa giapponese ha svelato al pubblico due prime immagini che ritraggono la prossima versione della sua supersportiva di punta, la Civic Type R

L’attuale Honda Civic Type R MY2021 è davvero una supersportiva eccezionale: quest’estate l’abbiamo provata in pista a Vallelunga e le sensazioni che ci ha dato sono molto vicine a quelle di una vettura da competizione, che per andare forte tra i cordoli richiede tanta concentrazione e una guida il più possibile precisa ed equilibrata.

Insomma, un’auto che non permette “mezze misure” a chi si siede dietro il suo volante, a differenza delle versioni stradali (Sedan e Hatchback) che sono state presentate pochi mesi fa e debutteranno sul mercato con l’anno nuovo. Quest’ultime, ovviamente, saranno affiancate anche da un nuovo modello della Type R, presentato in anteprima in questi giorni attraverso due immagini teaser che rivelano alcune novità estetiche davvero interessanti.

L’impostazione generale della vettura è quella dei modelli stradali 2022, rispetto ai quali però propone delle linee più aggressive e sportive: ciò è dovuto innanzitutto alla griglia anteriore a nido d’ape di dimensioni più importanti, a cui si aggiungono le minigonne laterali, i cerchi con design a Y e pinze Brembo di colore rosso al loro interno e diverse appendici aerodinamiche che aiutano a massimizzare la sua efficienza una volta lanciata ad alta velocità.

Anche il posteriore è stato oggetto di rinnovamenti importanti, circoscritti all’imponente alettone regolabile e all’impianto di scarico a tre terminali che trova spazio all’interno dell’ampio diffusore per lo smaltimento dell’aria. Il motore? La prossima Honda Civic Type R 2022 potrà contare su un’evoluzione del collaudato quattro cilindri turbo da 2.0 Litri di cilindrata, che attualmente scarica a terra la bellezza di 320 cavalli e 400 Nm di coppia massima grazie alla sola trazione anteriore.

Per quanto riguarda il suo arrivo sul mercato, la nuova Type R 2022 è confermata per il Giappone e per l’America… mentre la possibilità di vederla in Europa è ancora tutta in forse. I recenti test svolti sugli oltre 20 km del Nurburgring Nordschleife lasciano tuttavia ben sperare…