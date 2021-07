Ferrari F40: lo YouTuber TheTFJJ la fa driftare sullo sterrato!

La mitica Ferrari F40 è sicuramente l'auto meno appropriata per andare di traverso sul dirt track... ma questo non vuol dire che non possa riuscirci!

Quando vedete una Ferrari il vostro cuore comincia a palpitare? Allora probabilmente è meglio per voi non guardare il video che sta in fondo a questo articolo… Tra le Rosse di Maranello più iconiche di sempre la mitica F40 occupa sicuramente un posto speciale nel mondo dell’automotive, ma c’è da dire che si tratta di una supercar che, oggi, va utilizzata con riguardo per preservare al massimo le sue condizioni e il suo valore.

Il mondo, ovviamente, è bello perchè è vario… e (purtroppo) c’è qualcuno che non la pensa in questo modo: è il caso dello YouTuber TheTFJJ, che di recente ha pubblicato un video in cui ha messo alla frusta proprio una F40 su un circuito ovale di dirt-track, quelli utilizzati nelle competizioni di moto messe tutte di traverso. La stessa sorte è toccata alla “giallona” in questione, leggermente modificata nel diffusore e nell’alettone posteriore maggiorato al fine di assomigliare il più possibile alla versione da corsa LM. Com’è andata a finire? Gustatevi il video che vi proponiamo qua sotto, sempre se ne avete il coraggio…