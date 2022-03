Ritorna la Ferrari F40? Ecco il concept di New Car Design!

Sul canale Youtube "New Car Design" è comparso un video che mostra la possibile rivisitazione moderna della mitica Ferrari F40

Secondo molti appassionati di auto sportive la Ferrari F40 rappresenta “l’auto” per eccellenza: la supercar prodotta a Maranello tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 ha segnato un’intera generazione e nel tempo alcuni designer hanno provato a immaginarla in veste moderna, come segno di tributo a una delle Rosse più iconiche di tutti i tempi.

Dopo la FXX40 che vi avevamo presentato nel mese di giugno 2020, ora tocca a uno specialissimo rendering comparso sul canale YouTube “New Car Design”: rispetto alla F40 originale, il nuovo modello creato al computer presenta diversi richiami a vetture più recenti, come la Ferrari FXX, e questo lo si può notare da un bodywork affilatissimo e pieno di prese d’aria e appendici aerodinamiche. Per quanto diversa dalla “mamma” di tutte le Rosse del Cavallino Rampante, sarebbe bellissimo vederla come prototipo su strada: che ve ne pare?