Fiat 500 Elettrica: ancora più elegante e sportiva con gli accessori Mopar

Grazie a un listino composto da oltre 80 accessori dedicati, il brand post-vendita di FCA, Mopar, regala un tocco aggiuntivo di stile alla nuova 500e (anche in versione 3+1)

Gli allestimenti di base della nuova Fiat 500 Elettrica non vi convincono del tutto? Niente paura, perché esiste un’alternativa: il “cinquino” a batteria, infatti, è passato tra le mani di Mopar, marchio che cura la personalizzazione post-vendita delle vetture marchiate FCA e che ha creato, per l’occasione, un listino di oltre 80 accessori dedicati a questo modello, con i quali sbizzarrirsi nel rendere la propria 500 (anche in versione 3+1) ancora più bella e particolare.

I pacchetti messi a disposizione da Mopar sono in totale quattro: il primo si chiama “Fashion” e propone finiture e dettagli in ottone, mentre il secondo, dal nome “Chrome”, punta tutto sull’eleganza delle cromature a vista presenti sulla carrozzeria. Entrambi i pack, inoltre, introdurranno cerchi in lega da 16’’ diamantati, cover specifica per la chiave di avviamento e lavorazione “chevron” per il tettuccio, assieme al Tunnel Pocket per l’abitacolo che è rappresentato da un portaoggetti personalizzato con borsa dedicata dove poter riporre i propri effetti personali.

Mopar, ovviamente, ha pensato anche a tutti coloro che vogliono esaltare lo spirito sportivo della nuova Fiat 500 elettrica, proponendo uno specifico pacchetto “Sport Techno” che include cerchi in lega leggera da 17’’, colorazione grigio-maratea per i gusci degli specchietti retrovisori e key cover, grafiche specifiche per tettuccio e carrozzeria, battitacco illuminato e tecnologia Interior Ambient Light per l’abitacolo.

L’ultimo Pack, invece, è dedicato a coloro che hanno a cuore i temi della sostenibilità ambientale: con le opzioni “‘Ethics&Aestetics” e “Be Proud”, Mopar propone per la 500e una serie di accessori realizzati con materiali riciclati, tra i quali figura la chiave “Pebble Stone” prodotta con scarti di tipo vegetale. Ogni pacchetto, inoltre, potrà essere associato al D-Fence Pack per gli interni, che include il filtro ad alta pressione, il purificatore dell’aria e la lampada UV igienizzante, e all’app specifica con la quale gestire alcune funzionalità della vettura da remoto.

Sviluppata da Fiat in collaborazione con Mopar, questa applicazione sfrutterà le potenzialità della Uconnect Box presente a bordo mettendo a disposizione i servizi per pianificare i propri viaggi, per localizzare e sfruttare le funzioni di pagamento (sempre da remoto) delle colonnine di ricarica e per gestire quelle della Wallbox domestica. In questo modo si potrà verificare in ogni momento il livello di energia delle batterie, così come programmare l’accensione del climatizzatore o l’apertura a distanza di portiere e bagagliaio.