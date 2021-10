Fiat 500 Elettrica: il “cinquino” a batterie è la nuova Auto Europa 2022

L'Unione Italiana Giornalisti dell'Automotive hanno insignito la 500 Elettrica con il premio di Auto Europa 2022

A quattro anni di distanza dalla premiazione dell’Alfa Romeo Giulia, oggi finalmente un’altra auto italiana è tornata in cima alla classifica dell’Albo d’Oro come miglior veicolo prodotto e commercializzato in Europa per design, comfort, dinamicità e completezza della gamma. I soci dell’UIGA (Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive) hanno infatti insignito la Fiat 500 Elettrica come “Auto Europa 2022“, un titolo per il quale ha battuto un’agguerrita concorrenza composta, tra le altre, dall’Audi Q4 e-tron, dalla BMW Serie 4, dalla Cupra Formentor, dalla Dacia Sandero, dalla Hyundai Tucson e dalla Nissan Qashqai.

La celebrazione della 36esima edizione di questo evento è andata in scena presso la Nuvola Lavazza in quel di Torino, dove la giuria ha anche nominato la Q4 e-tron come vincitrice del Premio “Opinion Leader” e la Qashqai per quello “Giuria Popolare”, nonchè tre auto storiche che si sono distinte particolarmente nel corso degli anni: l’Audi 80 (Premio Auto Europa 1987), l’Alfa Romeo 156 (Premio Auto Europa 1998) e la Citroen XM (Premio Auto Europa 1990).

“Le sette finaliste di questa 36ma edizione di Auto Europa sono perfette ambasciatrici di ciò che l’auto oggi meglio esprime in termini di design, prestazioni tecnologiche, efficienza dinamica, sostenibilità ambientale ed attrattiva sul mercato – ha commentato Gaetano Cesarano, presidente di UIGA – Il successo della Fiat Nuova 500 elettrica attesta la grande capacità innovativa del Gruppo Stellantis attraverso un’icona del design italiano, nel solco della tradizione ma con uno sguardo al futuro. Si tratta di indicatori strategici di come si possa vincere la sfida della e-mobility facendo leva sullo stile e sulla capacità di muovere le emozioni ancora prima delle persone“.