Fiat Tipo 2021: sei versioni con prezzo lancio di 13.900 Euro

La media di casa FCA, la Fiat Tipo, si rinnova profondamente nell'estetica, negli interni e negli allestimenti disponibili, tra i quali sarà disponibile quello Cross da off-road e anche quello sportivo City Sport

Al fianco della presentazione ufficiale che ha avuto come protagonista la nuova Fiat Panda, il Gruppo FCA ha finalmente svelato l’offerta completa della gamma Tipo 2021: la berlina (anche in versione station wagon) di medie dimensioni della Casa del Lingotto arriva sul mercato con un design rivisto sia nella carrozzeria che negli interni, dove è stata anche alzata l’asticella in fatto di tecnologia a disposizione del guidatore. Grande attenzione è stata posta anche sugli allestimenti disponibili, tra i quali figura la variante Cross da off-road e quella sportiva City Sport: questa, tuttavia, sarà in arrivo solamente al termine del primo trimestre del 2021, a differenza di tutte le altre già ordinabili nei concessionari.

FIAT TIPO 2021: GLI ALLESTIMENTI LIFE, CITY LIFE E BUSINESS

La gamma 2021 della Fiat Tipo si divide in sei allestimenti specifici: si parte dalla versione “base”, che include cerchi in acciaio da 16”, climatizzatore manuale e sistema infotainment UConnect 5 con radio DAB e tecnologia Bluetooth. Tra gli aiuti alla guida di Livello 2, invece, di serie sono presenti il mantenimento della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali, il limitatore di velocità adattivo e il sistema di rilevamento stanchezza del guidatore.

Salendo di un gradino si passa all’allestimento City Life, il quale aggiunge al precedente i cerchi in lega (sempre da 16”), le luci diurne a LED, gli alzacristalli elettrici posteriori, il climatizzatore automatico, il sistema UConnect 5 con schermo da 7” sulla plancia e, tra gli ADAS, il cruise control intelligente. A seguire troviamo l’equipaggiamento City, il quale introduce i gruppi ottici e i fendinebbia full LED, gli abbaglianti a regolazione automatica, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e la regolazione lombare elettrica dei sedili.

Al vertice degli allestimenti “stradali”, invece, si piazza quello chiamato Business, che aggiunge al precedente il sistema UConnect 5 con navigatore satellitare e servizi d’informazione in tempo reale, telecamera posteriore, presa di corrente per la fila di sedili posteriori e, tra gli ADAS, la frenata automatica d’emergenza, il sistema di monitoraggio degli angoli ciechi e il cruise control adattivo. La stessa divisione di equipaggiamenti (base, City Life, Life e Business) è disponibile sia per la Tipo con carrozzeria berlina che per quella station wagon.

FIAT TIPO 2021: L’ALLESTIMENTO CROSS E CITY CROSS

Come accaduto per la Panda, anche per la Fiat Tipo 2021 l’indole “fuoristradistica” viene proposta con due allestimenti, uno “intermedio” e uno completo. Il primo si chiama City Cross e deriva dal City Life, aggiungendo i gruppi ottici a LED posteriori e il pacchetto estetico con particolari da off-road che prevede inserti specifici come i paraurti, le minigonne e le barre sul tettuccio, mentre il secondo si contraddistingue per la carrozzeria più voluminosa in larghezza e più alta da terra (+ 7 cm), per una taratura specifica delle sospensioni su pneumatici maggiorati e per una dotazione di serie che include i cerchi in lega da 17”, i gruppi ottici full LED, la frenata automatica d’emergenza, i sensori di parcheggio posteriori, i vetri oscurati, il climatizzatore automatico, i sedili a regolazione lombare, lo specchietto retrovisore interno elettrocromico, la retrocamera e il cruise control adattivo.

FIAT TIPO 2021: L’ALLESTIMENTO CITY SPORT

Il prossimo anno, inoltre, la gamma della Fiat Tipo 2021 includerà anche l’allestimento City Sport, pensato per i più giovani che vogliono una vettura a spiccata indole sportiva. Le sue peculiarità? I cerchi in lega diamantati da 18”, molti dettagli esterni in nero lucido tra cui i gusci degli specchietti retrovisori, le maniglie delle portiere, la calandra anteriore e le coperture dei montanti centrali assieme alle scritte “Sport” posizionate lungo le fiancate. Ma non è tutto: completerà infatti il pacchetto il sistema d’accesso alla vettura Keyless, lo schermo touchscreen da 7” per il sistema infotainment UConnect 5 e per il quadro strumenti, il rivestimento in nero dell’abitacolo e l’esclusiva tonalità della carrozzeria Grey Metropoli.

FIAT TIPO 2021: IL LISTINO PREZZI COMPLETO

A questo punto vi diamo una panoramica sui prezzi della Fiat Tipo 2021, già disponibile nei concessionari con un prezzo lancio di 13.900 Euro ottenibile grazie agli incentivi fino a 2000 Euro offerti dalle soluzioni finanziarie FCA Bank. Il listino completo, invece, lo trovate qua sotto.

FIAT TIPO 2021 BERLINA

1.0 LITRI TURBO-BENZINA 100 CAVALLI

Allestimento Tipo: 18.500 Euro

Allestimento City Life: 20.000 Euro

Allestimento Life: 21.500 Euro

Allestimento Business: 22.400 Euro

Allestimento City Cross: 21.500 Euro

Allestimento Cross: 23.500 Euro

1.3 LITRI MULTIJET 130 CAVALLI

Allestimento Tipo: 20.600 Euro

Allestimento City Life: 22.100 Euro

Allestimento Life: 23.600 Euro

Allestimento Business: 24.500 Euro

Allestimento City Cross: 23.600 Euro

Allestimento Cross: 25.600 Euro

1.6 LITRI MULTIJET 160 CAVALLI

Allestimento City Life: 23.500 Euro

Allestimento Life: 25.000 Euro

Allestimento Business: 25.900 Euro

Allestimento City Cross: 25.000 Euro

Allestimento Cross: 27.000 Euro

FIAT TIPO 2021 STATION WAGON

1.0 LITRI TURBO-BENZINA 100 CAVALLI

Allestimento Tipo: 20.000 Euro

Allestimento City Life: 21.500 Euro

Allestimento Life: 23.000 Euro

Allestimento Business: 23.900 Euro

1.3 LITRI MULTIJET 130 CAVALLI

Allestimento Tipo: 22.100 Euro

Allestimento City Life: 23.600 Euro

Allestimento Life: 25.100 Euro

Allestimento Business: 26.000 Euro

1.6 LITRI MULTIJET 160 CAVALLI