Fiat Tipo 2021: la Wagon Life punta sul motore FireFly da 100 CV

La versione Station Wagon della nuova Fiat Tipo aggiorna la sua gamma motori e propone un piccolo restyling sia per l'estetica che per gli interni. Il prezzo? Da 13.800 Euro con finanziamento

Al fianco della Berlina e della Cross, la nuova Fiat Tipo è disponibile anche in versione Station Wagon, quindi destinata a quella tipologia di clienti che necessitano di un veicolo giovane, dinamico e attraente ma, allo stesso tempo, con un’elevata capacità di carico e di spazio a bordo per portare in vacanza tutta la famiglia. Una vettura che per il 2021 introduce nel listino dell’allestimento Life una nuova motorizzazione, contrapposta a un sottile aggiornamento del design e degli interni per rimanere al passo della concorrenza.

La nuova Tipo Wagon Life si riconosce subito per il nuovo frontale con griglia ridisegnata, che presenta l’inedito logo della Casa del Lingotto e che si avvicina allo stile già visto sulla nuova Fiat 500 Elettrica. L’avantreno è anche impreziosito da un nuovo disegno del paraurti, rifinito nella parte bassa con elementi in cromo satinato (Ice Matte) che ben si accostano ai cerchi in lega diamantati da 16” o, a richiesta, da 17”. Rivisti anche i gruppi ottici sia all’anteriore che al posteriore, ora a tecnologia Full LED e capaci non solo di assicurare una migliore visibilità (e quindi una maggiore sicurezza attiva e passiva), ma anche una consistente riduzione del consumo di energia elettrica e di emissioni di CO2 durante la marcia.

Per quanto riguarda l’abitacolo, l’intervento degli ingegneri Fiat è percepibile innanzitutto dalla presenza del nuovo cluster digitale con schermo TFT da 7”, che va a sostituire il classico quadro strumenti analogico fornendo non solo tutte le informazioni utili sulla vettura, ma anche permettendo di gestire il rinnovato sistema infotainment UConnect 5 su base Android – personalizzabile sullo specifico display touchscreen da 10,25” in cinque profili differenti.

L’ultima novità della nuova Fiat Tipo Wagon Life protagonista di questo articolo è infine il motore: la gamma 2021 dà infatti il benvenuto al tre cilindri FireFly Turbo 1.0 Litri T3 da 100 cavalli e 190 Nm di coppia massima, che va a sostituire nel listino il precedente 1.4 da 95 CV. Si tratta di un’unità allo stesso tempo più potente, perchè capace di raggiungere la velocità massima di 192 km/h e di staccare lo 0-100 in 11,8 secondi, e più ecologica, dal momento che la sua scheda tecnica individua i consumi in 5,5 Litri ogni 100 km e le emissioni di CO2 in 121 g/km nel ciclo di utilizzo WLTP.

Diametralmente anche il comfort di guida ha ottenuto un miglioramento da questo aggiornamento della gamma motori, per via di una coppia già ben presente a bassi regimi di rotazione e a un cambio che a 130 km/h limita i giri sull’asticella dei 3.200 Rpm. Il prezzo di questa Wagon? Fino al 31 marzo sarà disponibile presso i concessionari da 13.800 Euro con la formula di finanziamento e prima rata a gennaio 2022.