Fiat, Toyota, BYD e nuovi marchi: cosa raccontano le scelte dei migliori concessionari italiani

Il marchio scritto sulla calandra è importante, ma non basta. Quando si sceglie un’auto nuova o usata entrano in gioco anche la qualità del concessionario, la presenza dell’assistenza sul territorio, la disponibilità dei ricambi e la capacità di seguire il cliente dopo la consegna. Per questo le scelte compiute dagli 85 operatori selezionati dalla Guida Top Dealers Italia 2027 offrono una prospettiva interessante: raccontano quali insegne stanno convincendo alcuni tra i gruppi più strutturati della distribuzione automobilistica italiana.

L’analisi completa pubblicata da Top Dealers Italia considera 113 marchi e sigle, per un totale di 749 rapporti di rappresentanza. Il confronto con i dati UNRAE relativi alle immatricolazioni da gennaio a settembre 2026 mostra che diffusione nella rete e volumi di mercato non sempre procedono allo stesso ritmo.

Un marchio molto diffuso tra i dealer non è sempre il più venduto

Fiat guida entrambe le classifiche. È presente nel portafoglio di 23 Top Dealers e, nei primi nove mesi del 2026, ha totalizzato 144.413 immatricolazioni. Dietro il marchio italiano, però, le graduatorie si separano. Lancia è rappresentata da 21 Top Dealers ma si ferma a 6.969 immatricolazioni, mentre Alfa Romeo compare presso 20 gruppi e raggiunge 16.057 vetture.

Toyota, seconda sul mercato italiano con 89.534 immatricolazioni, è presente presso 11 dei concessionari selezionati. Volkswagen, terza per volumi con 85.644 unità, conta 14 presenze. Il dato non esprime un giudizio sulla qualità dei marchi. Indica piuttosto che vendite e struttura della distribuzione misurano fenomeni diversi. Un costruttore può ottenere grandi volumi attraverso una rete più concentrata, mentre un altro può essere molto diffuso tra i dealer e avere numeri commerciali inferiori.

Per l’automobilista la presenza di una rete qualificata è un elemento concreto. Significa poter contare più facilmente su personale formato, assistenza ufficiale, campagne di richiamo gestite correttamente e una maggiore disponibilità di vetture nuove, usate o a chilometri zero. Non è una garanzia assoluta, ma è un segnale da valutare insieme al prezzo e alle caratteristiche del modello.

I nuovi marchi crescono rapidamente, ma la rete resta decisiva

La trasformazione più evidente riguarda i nuovi protagonisti del mercato. Leapmotor è già rappresentata da 19 Top Dealers e ha raggiunto 28.448 immatricolazioni. Omoda e Jaecoo contano 18 presenze ciascuna; UNRAE le rileva insieme e attribuisce loro 32.205 vetture, con una crescita del 248,28%. BYD ha totalizzato 41.708 immatricolazioni, il 180,39% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, pur figurando nel portafoglio di 10 Top Dealers.

Anche Dongfeng, Lynk & Co, KGM e ICH-X stanno guadagnando spazio. L’arrivo di nuovi costruttori aumenta la scelta, accelera l’innovazione e può rendere i prezzi più competitivi. Proprio quando un marchio è recente, tuttavia, il concessionario diventa ancora più importante. Il cliente deve poter capire chi applicherà la garanzia, dove saranno effettuati i tagliandi, quali tempi sono previsti per i ricambi e quale supporto sarà disponibile in caso di guasto o incidente.

Un grande gruppo che decide di rappresentare una nuova insegna investe in showroom, formazione, officine, diagnosi, ricambi e comunicazione. La scelta di un Top Dealer non elimina ogni rischio, ma segnala che un operatore professionale ha valutato il progetto e ha deciso di sostenerlo sul territorio.

Usato, valore futuro e assistenza: le domande da fare prima dell’acquisto

Il prezzo iniziale resta importante, ma il costo reale di un’auto emerge nel tempo. Prima di firmare conviene chiedere dove si trova l’officina autorizzata più vicina, quali interventi sono inclusi nella garanzia e quanto costano i tagliandi. È utile informarsi sulla reperibilità dei ricambi e sui tempi medi di riparazione, soprattutto per marchi appena arrivati in Italia.

Per l’usato servono la stessa attenzione e qualche verifica in più. La provenienza della vettura, il chilometraggio certificato, la manutenzione documentata, gli eventuali danni e le condizioni della garanzia devono essere chiari. Un concessionario solido è in grado di ricostruire la storia dell’auto, effettuare controlli tecnici e indicare senza ambiguità che cosa è coperto dopo la consegna.

Va considerato anche il valore residuo. Un modello molto richiesto e sostenuto da una rete capillare tende a essere più facile da rivendere, mentre un marchio giovane può offrire maggiore dotazione a un prezzo interessante ma avere un mercato dell’usato ancora da consolidare. Lo stesso ragionamento vale per finanziamento e noleggio: una rata bassa non basta se anticipo, durata, chilometraggio, penali e servizi inclusi non sono messi a confronto sul costo complessivo.

Immatricolazioni e vendite non sono la stessa cosa

Nei primi nove mesi del 2026 il mercato italiano ha raggiunto 1.268.964 immatricolazioni, in crescita dell’8,7%. Si tratta di un indicatore ufficiale e indispensabile, ma non coincide sempre con le auto acquistate nello stesso momento dai clienti privati. Nei volumi confluiscono anche flotte aziendali, società di noleggio, Case automobilistiche, concessionari, vetture dimostrative, courtesy car e auto destinate al mercato dei chilometri zero.

La concentrazione delle targhe a fine mese aiuta a capire il fenomeno. A settembre 2026 il 42,15% delle immatricolazioni è avvenuto negli ultimi tre giorni; ad agosto la quota aveva raggiunto il 53,31%. Nello stesso mese di settembre, le autoimmatricolazioni dei dealer e quelle destinate al loro canale noleggio hanno rappresentato complessivamente circa il 13,44% del mercato. Da gennaio a settembre la loro incidenza è stata pari al 10,58%.

Questo non rende i dati poco utili, ma impone di leggerli correttamente. Due marchi con volumi simili possono avere una composizione molto diversa tra clienti privati, flotte, noleggio e autoimmatricolazioni. Per chi compra, una vettura già targata può trasformarsi in un’occasione conveniente, purché siano trasparenti la data di prima immatricolazione, l’inizio della garanzia, il chilometraggio e l’effettiva storia d’uso.

Il concessionario resta parte integrante dell’automobile

L’evoluzione del mercato rende la scelta più ricca ma anche più complessa. Accanto ai marchi storici crescono insegne nuove, motorizzazioni differenti e formule di acquisto che vanno dalla proprietà al noleggio. In questo scenario il concessionario non è soltanto il luogo in cui si ritira l’auto: è il soggetto che traduce il prodotto in assistenza, garanzia, servizi e valore futuro.

La classifica dei marchi rappresentati dai Top Dealers e quella delle immatricolazioni devono quindi essere lette insieme. La prima racconta la fiducia e gli investimenti della rete; la seconda misura la forza commerciale raggiunta. Per l’automobilista, la scelta migliore nasce quando un modello adatto alle proprie esigenze incontra un dealer affidabile, trasparente e capace di seguirlo anche dopo la firma del contratto.