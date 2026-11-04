I migliori concessionari auto nel Lazio e nel Centro-Sud: dove comprare e come evitare brutte sorprese

Comprare un’auto nel Centro-Sud: scegliere il concessionario giusto fa la differenza

Acquistare un’automobile è una delle spese più importanti per una famiglia. E oggi, tra prezzi elevati, finanziamenti apparentemente convenienti, offerte online e un mercato dell’usato sempre più articolato, scegliere bene è diventato fondamentale.

Meglio acquistare vicino a casa oppure percorrere 200 chilometri per risparmiare? Come capire se un’auto usata è affidabile? E quali garanzie chiedere prima di firmare?

Per aiutare gli automobilisti, Infomotori ha preso in esame i concessionari selezionati nella Guida Top Dealers Italia 2027, che comprende 85 realtà della distribuzione automobilistica nazionale.

La selezione considera solidità aziendale, qualità del servizio, reputazione, innovazione e soddisfazione dei clienti. Non si tratta quindi semplicemente dei concessionari che vendono più automobili.

Dal Lazio alla Campania, dalla Puglia all’Abruzzo, fino a Sicilia e Sardegna, sono numerose le realtà selezionate.

Vediamo dove trovarle e, soprattutto, quali controlli effettuare prima di acquistare.

Lazio: dove cercare un’auto tra Roma, Frosinone, Latina e Viterbo

Roma rappresenta uno dei mercati automobilistici più importanti d’Italia, con una grande disponibilità di vetture nuove, usate, ibride ed elettriche.

Tra i concessionari selezionati dalla Guida Top Dealers Italia 2027 troviamo Autocentri Balduina, con dieci sedi distribuite tra Roma, Frosinone e Viterbo, e Autoequipe, presente nella Capitale con sette sedi.

Nel Lazio operano anche Gruppo Piccirillo, con sede principale a Roma, e Guagliumi Cars, realtà della provincia di Latina.

La scelta si amplia grazie ai grandi gruppi nazionali presenti nella regione, come Autotorino, Maldarizzi Automotive e Pasquarelli Auto.

Il consiglio di Infomotori: non fermatevi al prezzo pubblicizzato

Quando trovate un’offerta interessante, chiedete sempre un preventivo scritto con il prezzo finale chiavi in mano.

Controllate che siano specificati:

Versione esatta dell’automobile e accessori inclusi.

Eventuali spese di immatricolazione e messa su strada.

Prezzo con e senza finanziamento.

Eventuale obbligo di rottamazione o permuta.

Tempi di consegna.

Un’automobile pubblicizzata a 19.900 euro potrebbe avere un costo effettivo superiore se lo sconto è subordinato a condizioni particolari.

La regola è semplice: confrontate il prezzo totale, non soltanto quello riportato nella pubblicità.

Campania e Basilicata: come scegliere tra grandi gruppi e concessionari locali

La Campania offre una rete di concessionari particolarmente articolata, soprattutto nelle province di Napoli, Caserta, Avellino, Benevento e Salerno.

Tra i selezionati dalla Guida 2027 troviamo Autouno Group, Contauto Due, G. Del Priore, Galdieri Auto, Gruppo Autoscala, Gruppo Catone e Gruppo Farina, quest’ultimo con una rete di 26 sedi distribuite tra Caserta, Benevento e Napoli.

In Basilicata troviamo Auto Elite, con sede a Potenza, oltre a concessionari appartenenti a gruppi che operano anche nelle regioni confinanti.

Il consiglio di Infomotori: valutate anche l’assistenza dopo l’acquisto

Un buon concessionario deve essere affidabile non soltanto quando vende l’automobile, ma anche negli anni successivi.

Prima di acquistare chiedete dove verranno effettuati i tagliandi, quali sono i tempi medi per prenotare un intervento e se è disponibile un’auto sostitutiva.

Se il concessionario si trova lontano da casa, verificate la presenza di un’officina autorizzata più vicina.

Risparmiare 500 euro sull’acquisto può essere poco conveniente se successivamente sarete costretti a percorrere centinaia di chilometri per ogni intervento.

Abruzzo, Marche e Puglia: una rete di concessionari sempre più ampia

Lungo la costa adriatica e nelle regioni interne troviamo diversi protagonisti della distribuzione automobilistica italiana.

In Abruzzo spiccano Barbuscia, Pasquarelli Auto e Pieffe Auto – Prezioso Group, mentre nelle Marche è presente Cascioli Group, con una rete che raggiunge anche l’Abruzzo.

In Puglia troviamo Autoclub Group, Gruppo Chiarito, Gruppo Picca, Gruppo Marino, Maldarizzi Automotive e Pezzuto Group.

Questa presenza diffusa permette agli automobilisti di confrontare offerte, marchi e servizi senza necessariamente rivolgersi ai concessionari delle grandi città.

Il consiglio di Infomotori: cercate l’auto anche nelle province vicine

Se avete già individuato il modello che desiderate, confrontate le offerte dei concessionari presenti nel raggio di 100-150 chilometri.

Un’auto disponibile in pronta consegna potrebbe costare meno rispetto a una da ordinare, soprattutto se appartiene a uno stock che il concessionario desidera rinnovare.

Verificate però che la vettura sia effettivamente disponibile, che il prezzo sia confermato per iscritto e che non siano richiesti servizi aggiuntivi per ottenere lo sconto.

Sicilia e Sardegna: dove trovare i concessionari selezionati

Anche nelle due grandi Isole la distribuzione automobilistica offre diverse realtà selezionate dalla Guida Top Dealers Italia 2027.

In Sicilia troviamo Comer Sud, con una rete di 19 sedi distribuite in numerose province, oltre ad Auto System, Sikelia Auto, Style System e Twin System.

In Sardegna sono stati selezionati AF Motors, Del Piano Motors, Pimaxcar Group e Special Car.

Il consiglio di Infomotori: attenzione alle offerte provenienti da fuori regione

Acquistare un’auto usata sulla terraferma può sembrare conveniente per chi vive in Sicilia o Sardegna, ma bisogna calcolare anche i costi di viaggio, traghetto ed eventuale trasporto del veicolo.

Prima di versare una caparra, richiedete fotografie dettagliate, documentazione del veicolo e una copia delle condizioni contrattuali.

Se non potete visionare personalmente l’automobile, valutate una verifica effettuata da un professionista indipendente.

Auto usata: gli otto controlli da fare prima di firmare

L’usato rappresenta oggi una delle soluzioni più interessanti per chi vuole cambiare automobile contenendo la spesa.

Ma un prezzo conveniente non basta.

Ecco gli otto controlli che consigliamo sempre:

Chilometraggio: confrontate il contachilometri con i dati delle revisioni e la documentazione dei tagliandi. Incidenti: chiedete se l’automobile ha subito danni importanti e quali riparazioni sono state effettuate. Manutenzione: verificate la presenza di fatture, tagliandi e interventi documentati. Pneumatici: controllate usura, età e condizioni delle gomme. Prova su strada: non acquistate senza avere provato l’automobile, quando possibile. Garanzia: leggete condizioni, durata e coperture previste. Documenti: controllate eventuali fermi amministrativi, ipoteche o altri vincoli. Prezzo finale: fate indicare per iscritto tutte le spese prima della firma.

Ricordiamo che, acquistando da un professionista, il consumatore beneficia della garanzia legale di conformità. Per i beni usati la durata può essere ridotta mediante accordo, ma non al di sotto di un anno.

Una garanzia commerciale aggiuntiva può offrire ulteriori vantaggi, ma non deve essere confusa con la garanzia legale.

Il nostro consiglio: se avete dubbi sulle condizioni dell’automobile, spendere qualcosa per una verifica indipendente può evitare problemi molto più costosi.

Finanziamenti auto: il vero costo non è la rata mensile

Molte pubblicità automobilistiche mettono in evidenza rate mensili particolarmente basse.

Ma attenzione: una rata da 199 euro non significa necessariamente che l’automobile sia economica.

Per valutare correttamente un finanziamento bisogna considerare anticipo, durata, interessi, spese accessorie e soprattutto l’eventuale maxi-rata finale.

Chiedete sempre il documento SECCI, che riassume le principali condizioni del credito, e confrontate il TAEG delle diverse offerte.

Un esempio indicativo può aiutare:

Un’automobile proposta con 4.000 euro di anticipo, 36 rate da 249 euro e una maxi-rata finale da 12.000 euro comporta pagamenti complessivi per 24.964 euro, prima di eventuali ulteriori costi.

Non è necessariamente una proposta svantaggiosa, ma il cliente deve conoscere l’importo complessivo prima di firmare.

Chiedete sempre anche il prezzo senza finanziamento. Soltanto così potrete capire se lo sconto iniziale compensa davvero gli interessi e gli altri costi.

Nuovi marchi e auto elettriche: tre domande fondamentali

L’arrivo di nuovi costruttori, soprattutto asiatici, ha ampliato la scelta disponibile nei concessionari italiani.

Le offerte possono essere interessanti, ma prima di acquistare è opportuno verificare tre aspetti.

La rete di assistenza: esiste un’officina autorizzata vicino a casa?

La disponibilità dei ricambi: quali sono le modalità di gestione degli interventi e delle riparazioni?

La garanzia: che cosa comprende e quali condizioni bisogna rispettare per mantenerla valida?

Per le automobili elettriche usate aggiungiamo un controllo particolarmente importante: lo stato di salute della batteria, possibilmente documentato attraverso un test specifico.

Come riconoscere un concessionario davvero affidabile

Le dimensioni dell’azienda non sono l’unico indicatore di qualità.

Un concessionario affidabile deve fornire informazioni chiare, consentire di verificare l’automobile, spiegare correttamente le condizioni economiche e garantire un’assistenza adeguata dopo la vendita.

Diffidate di chi insiste per farvi firmare immediatamente, non consegna documentazione completa o evita di rispondere a domande precise.

È invece un buon segnale quando il venditore dedica tempo a comprendere le vostre esigenze, propone alternative coerenti con il budget e chiarisce vantaggi e limiti delle diverse soluzioni.

La Guida Top Dealers Italia 2027 può rappresentare un utile punto di partenza per individuare operatori selezionati sulla base di criteri di qualità e affidabilità.

La valutazione finale, tuttavia, deve sempre essere effettuata sul veicolo specifico, sulle condizioni contrattuali e sui servizi realmente offerti.

Il consiglio conclusivo di Infomotori è semplice: non cercate soltanto l’automobile al prezzo più basso, ma il concessionario capace di offrirvi il miglior rapporto tra prezzo, trasparenza, assistenza e tranquillità nel tempo.

Per conoscere tutti i concessionari selezionati nel Lazio, nel Centro-Sud e nelle Isole, è possibile consultare l’approfondimento pubblicato su Top Dealers Italia e la Guida 2027 disponibile gratuitamente online.