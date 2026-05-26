Furti d’auto, batterie scariche e manutenzione dimenticata: come la tecnologia può aiutare gli automobilisti

Le automobili moderne sono sempre più connesse. Gestiscono autonomamente molte funzioni di sicurezza, comunicano con le officine, monitorano il proprio stato di salute e possono persino inviare avvisi quando qualcosa non va. Eppure molti automobilisti continuano a utilizzare l’auto come vent’anni fa, aspettando che si accenda una spia sul cruscotto o che si presenti un problema prima di intervenire.
Un approccio che rischia di diventare sempre più costoso. Con l’aumento dell’elettronica di bordo e dei sistemi di assistenza alla guida, prevenire è infatti molto più conveniente che riparare.
Secondo gli esperti, controllare regolarmente lo stato del veicolo, rispettare gli intervalli di manutenzione e intervenire tempestivamente ai primi segnali di anomalia permette di ridurre guasti improvvisi, aumentare la sicurezza e preservare il valore dell’auto nel tempo.
Molti problemi possono essere evitati con semplici verifiche periodiche.
Ecco i controlli più importanti:
Una batteria debole può causare difficoltà di avviamento e, nei casi peggiori, lasciare il veicolo in panne. Il problema riguarda non solo le auto elettriche ma anche quelle tradizionali, sempre più dipendenti dall’elettronica.
Rimandare la manutenzione programmata può comportare usura prematura di componenti costosi come freni, sospensioni e sistemi di alimentazione.
Pressione errata e pneumatici usurati aumentano consumi, spazi di frenata e rischio di incidenti.
Anche una semplice spia motore può nascondere anomalie che, se ignorate, potrebbero trasformarsi in riparazioni molto più costose.
I furti di auto e di componenti continuano a rappresentare un problema in molte aree italiane. Per questo è utile adottare sistemi di protezione che consentano di intervenire rapidamente in caso di movimentazioni sospette o sottrazione del veicolo.
Le nuove tecnologie consentono oggi di avere molte informazioni direttamente sul telefono. Un esempio è MyLoJack, la nuova applicazione sviluppata da LoJack, azienda specializzata nelle soluzioni telematiche per la mobilità e nel recupero dei veicoli rubati.
L’App permette di monitorare diversi parametri del veicolo, tra cui:
Si tratta di strumenti particolarmente utili non solo per chi utilizza l’auto quotidianamente, ma anche per le famiglie che condividono il veicolo o per chi lascia l’auto parcheggiata per lunghi periodi.
Uno degli aspetti più interessanti delle moderne piattaforme telematiche riguarda la prevenzione.
Attraverso sistemi come MyLoJack è possibile ricevere avvisi quando:
In caso di furto, il collegamento diretto con la Centrale Operativa LoJack 24/7 consente inoltre di attivare rapidamente le procedure di assistenza e recupero del veicolo.
La vera rivoluzione della mobilità connessa non riguarda soltanto la tecnologia. Riguarda soprattutto la possibilità di prendere decisioni migliori.
Sapere quando effettuare un tagliando, accorgersi per tempo di una batteria in difficoltà, ricevere un avviso in caso di utilizzo anomalo del veicolo o intervenire rapidamente in caso di furto significa evitare disagi, ridurre i costi e aumentare la sicurezza.
L’auto moderna produce una grande quantità di dati. Strumenti come MyLoJack consentono di trasformarli in informazioni utili per l’automobilista, rendendo la gestione quotidiana del veicolo più semplice, sicura e consapevole.
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