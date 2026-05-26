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Furti d’auto, batterie scariche e manutenzione dimenticata: come la tecnologia può aiutare gli automobilisti

Oggi l’auto è più intelligente, ma anche più complessa

Le automobili moderne sono sempre più connesse. Gestiscono autonomamente molte funzioni di sicurezza, comunicano con le officine, monitorano il proprio stato di salute e possono persino inviare avvisi quando qualcosa non va. Eppure molti automobilisti continuano a utilizzare l’auto come vent’anni fa, aspettando che si accenda una spia sul cruscotto o che si presenti un problema prima di intervenire.

Un approccio che rischia di diventare sempre più costoso. Con l’aumento dell’elettronica di bordo e dei sistemi di assistenza alla guida, prevenire è infatti molto più conveniente che riparare.

Secondo gli esperti, controllare regolarmente lo stato del veicolo, rispettare gli intervalli di manutenzione e intervenire tempestivamente ai primi segnali di anomalia permette di ridurre guasti improvvisi, aumentare la sicurezza e preservare il valore dell’auto nel tempo.

 

Cinque controlli che ogni automobilista dovrebbe fare

Molti problemi possono essere evitati con semplici verifiche periodiche.

Ecco i controlli più importanti:

1. Verificare lo stato della batteria

Una batteria debole può causare difficoltà di avviamento e, nei casi peggiori, lasciare il veicolo in panne. Il problema riguarda non solo le auto elettriche ma anche quelle tradizionali, sempre più dipendenti dall’elettronica.

2. Controllare il chilometraggio dei tagliandi

Rimandare la manutenzione programmata può comportare usura prematura di componenti costosi come freni, sospensioni e sistemi di alimentazione.

3. Monitorare gli pneumatici

Pressione errata e pneumatici usurati aumentano consumi, spazi di frenata e rischio di incidenti.

4. Prestare attenzione alle spie

Anche una semplice spia motore può nascondere anomalie che, se ignorate, potrebbero trasformarsi in riparazioni molto più costose.

5. Proteggersi dai furti

I furti di auto e di componenti continuano a rappresentare un problema in molte aree italiane. Per questo è utile adottare sistemi di protezione che consentano di intervenire rapidamente in caso di movimentazioni sospette o sottrazione del veicolo.

Quando lo smartphone diventa il centro di controllo dell’auto

Le nuove tecnologie consentono oggi di avere molte informazioni direttamente sul telefono. Un esempio è MyLoJack, la nuova applicazione sviluppata da LoJack, azienda specializzata nelle soluzioni telematiche per la mobilità e nel recupero dei veicoli rubati.

L’App permette di monitorare diversi parametri del veicolo, tra cui:

  • chilometraggio aggiornato;
  • cronologia dei viaggi;
  • stato della batteria;
  • movimenti del veicolo;
  • notifiche in caso di utilizzi anomali.

Si tratta di strumenti particolarmente utili non solo per chi utilizza l’auto quotidianamente, ma anche per le famiglie che condividono il veicolo o per chi lascia l’auto parcheggiata per lunghi periodi.

Come ridurre il rischio di furto

Uno degli aspetti più interessanti delle moderne piattaforme telematiche riguarda la prevenzione.

Attraverso sistemi come MyLoJack è possibile ricevere avvisi quando:

  • l’auto viene spostata durante la notte;
  • esce da un’area geografica prestabilita;
  • viene superato un determinato limite di velocità;
  • si verificano anomalie nella batteria che potrebbero indicare tentativi di manomissione.

In caso di furto, il collegamento diretto con la Centrale Operativa LoJack 24/7 consente inoltre di attivare rapidamente le procedure di assistenza e recupero del veicolo.

Nicola Mannari, LoJack

Un automobilista informato spende meno

La vera rivoluzione della mobilità connessa non riguarda soltanto la tecnologia. Riguarda soprattutto la possibilità di prendere decisioni migliori.

Sapere quando effettuare un tagliando, accorgersi per tempo di una batteria in difficoltà, ricevere un avviso in caso di utilizzo anomalo del veicolo o intervenire rapidamente in caso di furto significa evitare disagi, ridurre i costi e aumentare la sicurezza.

L’auto moderna produce una grande quantità di dati. Strumenti come MyLoJack consentono di trasformarli in informazioni utili per l’automobilista, rendendo la gestione quotidiana del veicolo più semplice, sicura e consapevole.

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