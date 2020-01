Horacio Pagani consegna una Huayra Roadster da 2 milioni di Euro a Jorge Lorenzo

View this post on Instagram

I had to wait over two years but the wait was worth it! Proud to be 1 of the 100 owners of this masterpiece on wheels called Pagani #HuayraRoadster. Thanks Horacio and all your team for this unforgettable experience, you made me very happy. 😊———————————————————————— Tuve que esperar mas de dos años pero la espera valió la pena. Orgulloso de ser 1 de los 100 propietarios de esta obra de arte sobre ruedas llamada Pagani Huayra Roadster. Gracias Horacio y todo tu equipo por esta inolvidable experiencia, me hicisteis muy feliz. 😊 ————————————————————— #pagani #paganihuayra #hypercars #dreamcars #paganiautomobili #cardaily #paganiraduno #supercars #carsofinstagram #car #cars #v12 #carbonfiber #masterpiece