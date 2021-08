Pagani Huayra BC: a Pebble Beach debutta la Pacchetto Tempesta

Al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach il marchio Pagani svelerà l'omaggio destinato al decimo anniversario della Huayra, che verrà impreziosita con l'esagerato Pacchetto Tempesta

L’edizione 2021 della Monterey Car Week è già entrata nel vivo da qualche giorno ma sarà il prossimo 15 agosto a rendere questo evento così speciale: in quell’occasione, infatti, prenderà vita il Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, nel quale un marchio come la nostra Pagani non si farà cogliere impreparato portando al debutto un’esclusiva versione speciale della sua supercar di riferimento, la Huayra BC.

A dieci anni dal debutto sul mercato del primo modello ufficiale, la Pagani Huayra BC verrà adornata con l’esagerato Pacchetto Tempesta, già visto nel 2016 e stavolta ulteriormente affinato con diverse soluzioni tecniche e ingegneristiche di gran pregio. Le più evidenti sono un inedito bodykit aerodinamico con splitter anteriore maggiorato, alettone posteriore in fibra di carbonio, pinna centrale e prese d’aria dedicate, che insieme hanno lo scopo di massimizzare la downforce nonchè rendere più aggressiva l’estetica della vettura.

Passando alla meccanica, il Pacchetto Tempesta destinato all’esclusiva Pagani Huayra BC proporrà anche un importante miglioramento del suo dodici cilindri a V da 6.0 Litri, che ora potrà spingere le sue performance fino a 827 cavalli e 1.100 Nm di coppia massima. La sua “voce”, inoltre, sarà espressa attraverso un inedito impianto di scarico a sei terminali, mentre a livello di guidabilità verranno rese disponibili delle sospensioni ottimizzate per le alte velocità e un “driving mode” denominato Soft Driving, che molto probabilmente potrà essere impiegato al di fuori di contesti “velocistici” per un maggior comfort durante la marcia.

La Monterey Car Week 2021, in ogni caso, permetterà a Pagani di portare sul palco anche la Huayra Roadster BC e l’attesissima Huayra R, contraddistinta da un innovativo V12 aspirato e da un telaio monoscocca di nuovissima concezione in Carbo-Triax HP62. Saranno passati anche dieci anni dal suo debutto ufficiale, ma la punta di diamante della factory con base a San Cesario sul Panaro ha ancora tanto da dimostrare!