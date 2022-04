Hyundai Ioniq 5 diventa la “batteria” dello spot pubblicitario dell’AS Roma!

Il nuovo crossover 100% elettrico del marchio coreano ha utilizzato la sua funzionalità Vehicle-to-Load per fornire energia al set pubblicitario con regista Mourinho

La nuovissima Hyundai Ioniq 5 torna a far parlare di sè: dopo essere diventata protagonista nell’ultimo film di Spider-Man, il crossover 100% elettrico del marchio coreano ha stupito tutti mettendo in mostra le funzionalità più avanzate del suo pacco batterie nel recente video spot-pubblicitario che ha coinvolto i giocatori dell’AS Roma (per il quale Hyundai è Main Global Partner e Official Car Partner) e il suo allenatore Josè Mourinho in veste di “regista”.

Il set di produzione del filmato (che potete osservare anche voi qua sotto) è stato allestito nel centro di allenamento di Trigoria e ha messo sotto i riflettori la funzionalità “Vehicle-to-Load” della Ioniq 5, con cui è possibile ricaricare qualsiasi dispositivo esterno (smartphone o mezzi a propulsione elettrica, per esempio) tramite la condivisione dell’energia fornita dal pacco batterie di serie da 3,6 kW. In quest’occasione l’allenatore portoghese dà vita alle luci, all’impianto audio e agli schermi della vettura per uno spettacolo davvero suggestivo: buona visione!