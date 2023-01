Hyundai Ioniq 5: pronta la versione Robotaxi per la città di Las Vegas

Verso fine 2023 la Hyundai Ioniq 5 debutterà come robotaxi elettrico nella città di Las Vegas, affiancando i mezzi di Motional già operativi

Ormai tutto è pronto per il debutto in grande stile della Hyundai Ioniq 5 in versione “Robotaxi“: l’elettrica del marchio sud-coreano è stata sviluppata in collaborazione con Motional e verrà impiegata come mezzo di trasporto a guida autonoma di Livello 4 verso la fine di quest’anno nella trafficata città di Las Vegas, “campo di battaglia” ideale per testare e migliorare tutte quelle potenzialità che, recentemente, la stessa Hyundai ha promosso in un video pubblicato su Youtube.

Rispetto al modello commerciale, la Hyundai Ioniq 5 “Robotaxi” è equipaggiata con una suite di oltre 30 avanzati sensori elettronici, tra i quali telecamere, radar e sistemi LiDAR, gestiti da un potente sistema info-telematico in grado di rilevare ed evitare autonomamente i possibili pericoli su strada durante la guida quotidiana. In un primo momento dopo l’introduzione a Las Vegas saranno comunque presenti due operatori sui sedili anteriori, anche se l’obiettivo è di eliminare presto la loro presenza per lasciar spazio esclusivamente al computer di bordo.