Hyundai Ioniq 5 e Tucson protagoniste nell’ultimo film di Spider-Man

Le due vetture del marchio sud-coreano faranno capolino nello spot pubblicitario della pellicola dell'uomo-ragno "Spider-Man: No Way Home"

A due anni dall’ultimo capitolo, la saga dell’uomo ragno ha accolto dal 15 dicembre nei migliori cinema l’episodio successivo che ha preso il nome di “Spider-Man: No Way Home“: un film che sta già riscuotendo ottimi risultati al botteghino e che è stato scelto dal marchio Hyundai per promuovere due modelli molto importanti della propria line-up di veicoli.

Il primo è il crossover elettrico Ioniq 5, comparso anche nel video trailer di un minuto e mezzo dove Peter Parker, sconsolato, viene raggiunto dal suo amico Ned nell’intento di tornare nella città di New York. Il secondo, invece, è la Tucson di quarta generazione equipaggiata con powertrain ibrida plug-in da 230 cavalli nella quale sono inclusi un 1.6 Litri a benzina e un secondo motore elettrico supplementare.

Tra le due, però, è la Ioniq 5 ad essere al centro della campagna di marketing della Hyundai, al punto che un esemplare è stato “appeso al soffitto” da un supporto a forma di ragnatela presso la Postdamer Plazt di Berlino. “Abbiamo scelto il Sony Center di Berlino come location per questa spettacolare promozione per portare un assaggio di Spider-Man: No Way Home nel cuore dell’Europa, con la nostra rivoluzionaria Ioniq 5 come attrazione principale” ha commentato il vicepresidente marketing e prodotto Andreas-Christoph Hofmann: se la volete vedere anche voi, sarà esposta fino al prossimo 3 gennaio!