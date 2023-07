Hyundai Ioniq 5 N: debutta la prima vettura N 100% elettrica

La nuova Hyundai Ioniq 5 N è stata svelata ufficialmente in occasione del Goodwood Festival of Speed 2023. È il primo modello completamente elettrico appartenente al marchio N ad alte prestazioni.

Dopo tanta attesa, Hyundai ha sfruttato il Goodwood Festival of Speed 2023 per presentare al mondo la nuova Hyundai Ioniq 5 N. Abbiamo di fronte il primo veicolo completamente elettrico ad alte prestazioni di Hyundai N.

Secondo quanto affermato dal brand sudcoreano, questo prodotto rappresenta il futuro del marchio high performance sotto il segno dell’elettrificazione ed è un nuovo modo per gli appassionati di vivere la loro passione per la guida dinamica su strada e su pista senza produrre emissioni.

La struttura è stata rinforzata e modificata

Alla base troviamo ancora una volta la piattaforma E-GMP del Gruppo Hyundai-Kia, ma è stata abbinata alle tecnologie N del motorsport e all’esperienza maturata grazie ai vari rolling lab elettrificati, tra cui i più recenti RN22e ed N Vision 74.

Innanzitutto, i tecnici di Hyundai hanno migliorato la struttura body-in-white con 42 punti di saldatura aggiuntivi e 2,1 metri di adesivi supplementari. Sia il motore che la batteria sono stati potenziati mentre i telai anteriori e posteriori migliorati per garantire una rigidità laterale superiore.

Sono stati inoltre applicati degli assi di trasmissione integrati sia anteriormente che posteriormente e rinforzati per supportare la coppia maggiore, riducendo allo stesso tempo la massa non sospesa. Con l’obiettivo di migliorare la risposta dello sterzo, il piantone della Ioniq 5 N è stato rinforzato per aumentarne la rigidità.

A bordo troviamo il sistema R-MDPS (Rack-Mounted Motor-Driven Power Steering) che assicura un rapporto di sterzata più elevato e un feedback di coppia migliorato. La funzione N Pedal è stata sviluppata per gestire al meglio il peso e le dimensioni maggiori tipici delle auto elettriche in modo da ottenere la stessa maneggevolezza della i20 N WRC. Inoltre, N Pedal dà priorità alla velocità in curva rispetto all’efficienza energetica.

Proseguendo, abbiamo il sistema N Drift Optimizer che aiuta a mantenere l’angolo di derapata bilanciando più comandi del veicolo con risposte in tempo reale. Attraverso la funzione Torque Kick Drift, il conducente è in grado di simulare l’attacco rapido della frizione dei veicoli a combustione interna a trazione posteriore per gli scenari di guida che richiedono un ingresso più rapido in derapata.

N Torque Distribution, invece, garantisce una distribuzione della coppia anteriore e posteriore in maniera estremamente flessibile e regolabile su 11 livelli. Il differenziale elettronico a slittamento limitato posteriore ottimizza le prestazioni e il controllo in curva mentre i sensori ruota aggiuntivi e la maggiore capacità di smorzamento ampliano la gamma di prestazioni delle sospensioni a controllo elettronico.

Ben 650 CV di potenza massima da poter sfruttare

Arrivando al cuore della nuova Hyundai Ioniq 5 N, troviamo due motori elettrici che forniscono una potenza complessiva pari a 650 CV (226+383 CV) e riescono a raggiungere i 21.000 g/min attivando la funzione N Grin Boost.

Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in soli 3,4 secondi mentre la velocità massima è di 260 km/h. Non manca una nuova batteria da 84 kWh. Quest’ultima supporta la ricarica da 350 kW ed è in grado di ricaricarsi dal 10% all’80% in soli 18 minuti. Purtroppo, al momento non è stata ancora annunciata l’autonomia.

C’è anche il sistema N Launch Control che permette tre diversi livelli di trazione per una partenza più veloce possibile. I tecnici di Hyundai hanno potenziato il sistema di gestione termica della batteria con una maggiore area di raffreddamento e vari miglioramenti ai radiatori dell’olio dei motori elettrici e del refrigeratore della batteria.

Prima della guida è possibile utilizzare la funzione di precondizionamento N Battery Pre-conditioning per portare le celle della batteria alla temperatura più efficiente in termini di potenza. C’è anche la funzione N Race che ottimizza ulteriormente la resistenza della Ioniq 5 N sui circuiti, permettendo ai conducenti di avere un controllo diretto sulla gestione dell’energia.

Ha l’impianto frenante più performante creato fino ad ora da Hyundai

Passando all’impianto frenante, abbiamo il sistema più potente sviluppato fino ad ora dalla casa automobilistica coreana. Prevede dischi anteriori da 400 mm e pinze monoblocco a quattro pistoncini e dischi posteriori da 360 mm.

Il sistema di frenata rigenerativa è stato reinterpretato in questo modello per migliorare le prestazioni in frenata. Viene utilizzato come fonte primaria per la frenata mentre i freni meccanici intervengono solo quando necessario.

Per questa vettura è stato sviluppato un sistema di frenata specifico chiamato N Brake Regen, che offre fino a un massimo di 0,6 g in decelerazione solo tramite la frenata rigenerativa.

Garantisce l’esperienza di guida tipica di un’auto termica

Grazie all’integrazione delle funzioni N e-shift e N Active Sound+, l’EV aumenta il divertimento e il piacere di guida. Entrambi i sistemi offrono un controllo più preciso della guida dinamica. Il primo simula i cambi di marcia della trasmissione a doppia frizione a 8 marce delle Hyundai N con motore endotermico mentre il secondo migliora l’esperienza di guida creando un’immersività sensoriale più coinvolgente ed emozionante per il guidatore.

N Active Sound+ prevede un impianto audio composto da 10 altoparlanti (10 interni e due esterni) che permette di sfruttare tre temi sonori: Ignition, Evolution e Supersonic. Non manca la tecnologia N Road Sense che consiglia in automatico l’attivazione della modalità N quando vengono rilevati cartelli stradali che segnalano percorsi tortuosi.

Hyundai ha introdotto anche la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) per ricaricare e alimentare dispositivi come elettrodomestici, bici elettriche, attrezzature elettriche da campeggio e tanto altro ancora (anche a veicolo spento).

Le differenze con il modello standard

La versione N si distingue dalla Ioniq 5 standard, a livello estetico, per diversi dettagli neri e per le proporzioni modificate. Infatti, è più bassa di 20 mm, più larga di 50 mm nella parte inferiore e più lunga di 80 mm.

Anteriormente troviamo la fascia M Mask che collega i fari e prevede alcuni elementi funzionali che si uniscono a quelli aerodinamici e ai deflettori attivi per garantire un migliore raffreddamento. La zona inferiore del paraurti prevede uno spoiler.

I cerchi in alluminio da 21” sono abbinati a pneumatici Pirelli P Zero 275/35 R21 ad alte prestazioni. Per quanto riguarda il posteriore, troviamo uno spoiler prominente e un estrattore con dettagli arancioni. Nello spoiler è integrata la terza luce di stop di forma triangolare e il tergicristallo.

Un abitacolo sportivo

Passando all’abitacolo, la nuova Hyundai Ioniq 5 N propone un volante di nuova concezione con il logo N al centro e vari pulsanti per gestire diverse funzionalità della vettura elettrica. Il pulsante N Grin Boost permette di accedere facilmente alla massima accelerazione. Ci sono anche le palette per attivare le funzioni N e-shift e N Pedal.

La consolle centrale è costituita da una porta USB Type-C, da un caricatore wireless per smartphone compatibili e dal portabicchieri. I sedili sono stati rinforzati per sostenere saldamente la parte superiore e quella inferiore del corpo in modo da mantenere una postura stabile in qualunque situazione.

Anche i pedali sono stati ottimizzati per il contatto del piede negli scenari di guida in pista che comportano sovrasterzo e derapate mentre il poggiapiedi a sinistra consente di mantenere una postura di guida stabile in ogni momento.

Solo materiali sostenibili

Anche sulla Ioniq 5 N sono stati utilizzati soltanto materiali sostenibili come paperette riciclabile, PET bio, PET riciclato, TPO bio e pelle lavorata ecologicamente.

Infine, la nuova Hyundai Ioniq 5 N sarà disponibile nelle colorazioni Performance Blue Matte, Performance Blue, Abyss Black Pearl, Cyber Gray Metallic, Ecotronic Gray Matte, Ecotronic Gray, Atlas White Matte, Atlas White, Gravity Gold Matte e Soultronic Orange Pearl.