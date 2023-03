Hyundai Ioniq 5 N: test drive in vista del debutto mondiale

Sono terminati positivamente i test invernali ad Arjeplog (Svezia) della nuova Hyundai Ioniq 5 N completamente elettrica. Adesso bisognerà attendere la presentazione ufficiale prevista per luglio 2023.

Hyundai ha messo alla prova un prototipo completamente camuffato della nuova Hyundai Ioniq 5 N presso lo Hyundai Mobis Proving Ground di Arjeplog (Svezia).

Qui, la casa automobilistica sudcoreana ha potuto avere le condizioni migliori e più complete per effettuare i test invernali, sfruttando superfici ghiacciate a bassa aderenza e temperature sotto lo zero, che addirittura arrivano fino a -30 °C. Questo ha permesso agli ingegneri di Hyundai N di mettere alla prova la Ioniq 5 N in un ambiente estremo.

Ancora una volta è protagonista la piattaforma E-GMP

Alla base del modello 100% elettrico troveremo ancora una volta la piattaforma Electrified-Global Modular Platform (E-GMP) del Gruppo Hyundai, che prevede soluzioni ed esperienza del brand N sviluppate nel campo delle discipline motoristiche.

Anche per questa vettura sono stati seguiti i capisaldi dello sviluppo dei veicoli N per il motorsport: corner rascal per la massima agilità e un perfetto bilanciamento in curva, racetrack capability per divertenti performance in pista ed everyday sportscar per un utilizzo quotidiano e per tutte le esigenze, non solo per i track day.

Tutta l’esperienza maturata fino ad ora dal marchio ad alte prestazioni la troveremo nel primo modello 100% elettrico di serie, il cui lancio è previsto a luglio. Per la Hyundai Ioniq 5 N, gli ingegneri del costruttore coreano hanno ottimizzato il pianale E-GMP della Ioniq 5 con doppio motore elettrico per ottenere prestazioni maggiori in qualunque condizione di guida, persino sui laghi ghiacciati di Arjeplog.

Oltre a questo, la Ioniq 5 N sarà il primo veicolo di serie con trazione integrale di Hyundai N. Le abilità delle curve sono ulteriormente incrementate dal sistema N Drift Optimizer, che gestisce contemporaneamente la distribuzione della coppia anteriore e posteriore, la coppia, la rigidità delle sospensioni, la durezza dello sterzo e il sistema e-LSD (electronic-Limited Slip Differential) così da creare una modalità di guida adatta alle derapate.

In questo modo, sicuramente i conducenti si divertiranno molto al volante della vettura full electric. Inoltre, un’unità di controllo elettronico monitora gli input provenienti dai sensori delle ruote per identificare esattamente quando una determinata ruota necessita di coppia supplementare per migliorare l’aderenza complessiva dell’EV.

Così facendo, l’e-LSD migliora la maneggevolezza durante le curve e la guida ad alta velocità in pista e in condizioni di guida avverse come su ghiaccio e neve. C’è anche il sistema N Torque Distribution che ottimizza l’output per le diverse modalità di guida, permettendo al guidatore di scegliere il livello di coppia alle ruote anteriori e posteriori.

N Torque Distribution ed e-LSD lavorano insieme per distribuire la potenza a tutte e quattro le ruote in rapporti variabili e sono appositamente progettati per rispondere rapidamente all’erogazione istantanea e continua di potenza dei veicoli elettrici, anche in condizioni estreme.

Pubblicato anche il primo video teaser

Al termine dei test invernali, Hyundai N ha pubblicato su YouTube anche il primo video teaser che esalta le caratteristiche della Hyundai Ioniq 5 N nell’affrontare le curve. In aggiunta, la clip mostra la nuova vettura in un drifting testa a testa con una Hyundai i20 N WRC Rally1.

Infine, la casa automobilistica sudcoreana ha confermato che ulteriori dettagli sul nuovo progetto verranno rilasciati nei prossimi mesi, prima del debutto mondiale.