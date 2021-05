Hyundai Ioniq 6 e 7: la berlina elettrica nel 2022, il SUV nel 2024

Il marchio coreano ha diffuso le prime informazioni sulle prossime vetture del brand Ioniq: in futuro ci sarà spazio per un'ammiraglia e anche un SUV a sette posti

Il marchio Hyundai sta investendo buona parte delle sue energie sull’inedito brand Ioniq: la sua prima vettura a batterie, la Ioniq 5, può essere già ordinata sulla piattaforma online “click2buy” dove nei prossimi anni si aggiungeranno anche le sue “sorelle” Ioniq 6 e Ioniq 7, per le quali finalmente il marchio coreano ha svelato qualche dettaglio in più in vista della loro presentazione ufficiale.

La prima sarà una berlina derivata dal concept Prophecy presentato in anteprima nei primi mesi del 2020, quindi caratterizzata da linee “premium” più sportive dell’attuale Ioniq 5 e basata sulla ben nota piattaforma E-GMP. Potrà essere vista come l’ammiraglia elettrica del marchio Hyundai, equipaggiata per l’occasione con due tipologie di powertrain: la prima a singolo motore elettrico da 218 cavalli, la seconda a doppia unità da 308 CV, con un unico pacco batterie ad alta capacità da 73 kWh capace di garantire un’autonomia massima molto vicina ai 500 km con un singolo “pieno” di energia.

Il suo arrivo? Entro al fine dell’anno prossimo, mentre per vedere in produzione la successiva Ioniq 7 si dovrà aspettare addirittura il 2024: in questo caso avremo di fronte un SUV a sette posti destinato a portare in vacanza anche le famiglie più numerose, sempre basato sulla piattaforma E-GMP e quindi in grado di garantire un ottimo spazio a bordo dei passeggeri nonchè un pacco batterie da 100 kWh posizionato sotto il pianale (per una migliore distribuzione dei pesi e stabilità di marcia) con funzione di ricarica ultra-fast da 800 Volt e fino a 350 kW.

L’autonomia? Sempre prossima ai 500 km (secondo il ciclo di utilizzo WLTP) e di conseguenza ottima per far viaggiare anche sulle lunghe distanze l’unica soluzione per la powertrain a doppio motore elettrico con una potenza di circa 313 cavalli. Per quanto riguarda la dotazione, invece, la Ioniq 7 erediterà quanto sviluppato sulle vetture precedenti per poi proporre in esclusiva i sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, tra cui l’Highway Driving Pilot di Livello 3. Per tutte le specifiche del caso, tuttavia, bisognerà pazientare ancora un po’…