Il futuro elettrico di Hyundai? La berlina Ioniq 6 e il SUV Ioniq 7

Durante il Salone di Monaco 2021 il marchio sud-coreano ha svelato in anteprima quale sarà la line-up futura del suo brand IONIQ

Non solo idrogeno (con la Vision FK Concept) e robotaxi: per il proprio futuro il marchio Hyundai vuole concentrarsi sulla tecnologia elettrica per tutti gli automobilisti, puntando su quel brand IONIQ che proprio all’inizio di quest’anno ha dato vita all’innovativo crossover Ioniq 5. Questa famiglia, molto presto, si allargherà a quanto pare con altri due modelli, che sono stati anticipati proprio nei giorni scorsi all’IAA Mobility di Monaco 2021.

Proseguendo con la numerazione intrapresa, il brand IONIQ si arricchirà nel 2022 della berlina Ioniq 6 e del SUV Ioniq 7, entrambi basati sulla stessa piattaforma E-GMP ma con proporzioni nettamente differenti. Mentre la prima sarà derivata dal concept Prophecy e proporrà linee ancora più “premium” da ammiraglia, il suo parente stretto “a ruote alte” potrà contare su dimensioni capaci di ospitare fino a sette passeggeri e su un design innovativo in cui la firma luminosa sarà il suo vero elemento distintivo.

Da quanto si può vedere dall’immagine qua sotto, il SUV Ioniq 7 avrà una grande barra illuminata orizzontale al centro del frontale e due elementi verticali ai lati del paraurti, che definiscono uno stile assolutamente moderno in cui trovano posto anche dei passaruota a forma squadrata contrapposti a una fiancata molto pulita e filante.

Da un punto di vista tecnologico, invece, questa nuova creazione della Hyundai potrà fare affidamento a batterie dalla capacità molto generosa (nell’ordine dei 100 kWh per 480 km di autonomia), in abbinamento a una powertrain con due motori elettrici che assicurano sia la trazione integrale che una potenza superiore ai 300 cavalli. Per tutte le conferme del caso, tuttavia, bisognerà aspettare parecchio visto che il debutto sul mercato è previsto solamente per il 2024…