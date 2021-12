Jeep Wrangler 4xe, le novità della versione 2022

La vettura è spinta un propulsore ibrido che combina due motori elettrici a uno termico da 2.0 litri ed è ingrato di erogare una potenza massima arriva a 380 CV. Alto il livello di tecnologia a disposizione del guidatore

Novità in arrivo in casa Jeep: l’azienda, infatti, ha presentato la nuova Wrangler 4xe, versione aggiornata del modello presentato la scorsa estate e ora disponibile, almeno in molti mercati europei tar cui l’Italia, esclusivamente con tecnologia Plug-in Hybrid.

Jeep Wrangler 4xe MY 2022: le caratteristiche

La vettura è spinta un propulsore ibrido che combina due motori elettrici e uno termico da 2.0 litri, le cui prestazioni sono state migliorare: la potenza massima arriva a 380 CV e la coppia massima arriva a 637 Nm. L’autonomia nel ciclo urbano WLTP in modalità 100% elettrica arriva a 50 km, ideale per l’uso quotidiano in città. Il cambio è automatico a otto velocità. Tra le novità della Jeep Wrangler 4xe MY 2022 c’è il resistente parabrezza in Gorilla Glass di Jeep Performance Parts che sfrutta la stessa tecnologia di irrobustimento chimico degli schermi dei telefoni cellulari che gli permette di essere il 52% più leggero e robusto e fino a tre volte più resistente ai danni anche durante la guida in off-road.

Sempre a livello estetico, si fanno notare le vuole colorazioni Silver Zynith Metallic Clear Coat, High Velocity Metallic Clear Coatm che ai aggiungono al Black, Bright White, Firecracker Red, Granite Crystal Metallic, Sting-Gray, Hydro Blue, Snazzberry e Sarge Green (le ultime due sono disponibili solo per la versione Sahara). A seconda dell’allestimento desiderato, il cliente potrà scegliere tra i vari abbinamenti con tetto soft top o hard top, nero o in tinta. Attraverso l’applicazione mobile My Uconnect, gli utilizzatori di Jeep Wrangler 4xe saranno sempre connessi e potranno accedere a numerosi servici come la manutenzione, la ricerca di una stazione di ricarica ed eventuali emergenze legate a furto o incidenti.