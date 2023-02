Jeep Wrangler Rubicon compie 20 anni: arriva la versione speciale

Si chiama 20th Anniversary Edition ed è declinata nella doppia versione con motore V8 e con powertrain ibrida plug-in 4xe

Il 2023 è l’anno del 20° anniversario della Jeep Wrangler Rubicon: un anniversario molto speciale per il marchio americano, che proprio negli Stati Uniti sarà festeggiato da due versioni speciali che possono essere già ordinate sia sul modello equipaggiato con motore V8 392 che su quello imperniato attorno alla powertrain ibrida plug-in PHEV 4xe da 375 cavalli.

Ciò che caratterizza questo allestimento speciale per la Jeep Wrangler Rubicon (basato sulla dotazione di serie già top di gamma) sono alcuni elementi specifici per l’utilizzo in fuoristrada, tra i quali i paraurti in acciaio, una griglia anteriore rivista, i cerchi da 37” e l’assetto rialzato fino a 36 cm. Non mancano, inoltre, diversi accessori come il compressore portatile, il verricello anteriore e un kit di attrezzi dedicato composto da ben 83 strumenti.

Per quanto riguarda le personalizzazioni estetiche, nell’abitacolo sono presenti i sedili in pelle rossa e nera e i tappetini ad alta aderenza per l’uso invernale, completati dalle decalcomanie per il 20° anniversario del modello e da una placca che lo identifica in maniera inequivocabile. I prezzi? Da 69.585 dollari per il modello 4xe e da 90.895 dollari per quello V8 392.