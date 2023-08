Jeep Wrangler e Gladiator omaggiano i 30 anni di Jurassic Park con un pacchetto esclusivo

Jeep Graphic Studio ha deciso di festeggiare il 30° anniversario di Jurassic Park con un pacchetto esclusivo per Wrangler e Gladiator.

Nell’anno in cui si celebra il 30° anniversario del famosissimo film “Jurassic Park”, lanciato nel 1993, Jeep ha deciso di lanciare un pacchetto esclusivo in edizione limitata con il nome di Jurassic Park Package, ideato dal Jeep Graphic Studio.

Questa iniziativa permette a tutti i fan del produttore americano di esprimere la loro stima per l’acclamato film sui propri Jeep Wrangler e Gladiator. Jim Morrison, vicepresidente senior e responsabile del marchio americano in Nord America, ha sottolineato l’importanza storica di questo anniversario, dichiarando che tre decadi dopo la comparsa della Jeep Wrangler YJ Sahara del 1992 nel film, è importante osservare la crescita e l’evoluzione sia del brand che del franchise Jurassic World in tutto il mondo.

Ha inoltre aggiunto che il pacchetto esclusivo rappresenta un’opportunità unica per i fan e gli appassionati di rendere la loro Jeep 4×4 un simbolo di personalità e orgoglio. Ma il legame tra il costruttore americano e il franchise va ben oltre il film del 1993.

Nel 2018, il brand di Stellantis ha lanciato uno spot di 60 secondi che rendeva omaggio all’iconica scena di Jurassic Park con la Wrangler, precedendo l’uscita di “Jurassic World: Fallen Kingdom”. Nell’estate del 2022, inoltre, Jeep ha collaborato con Universal Pictures in una campagna di marketing globale per celebrare Jurassic World Dominion, contribuendo all’entusiasmo dei fan in tutto il mondo per un franchise che ha guadagnato oltre 6 miliardi di dollari a livello globale in tre decadi.

Il pacchetto si ispira alla Wrangler YJ Sahara del 1992 presente nel film originale

Per i proprietari di Jeep Wrangler, Wrangler 4xe e Gladiator, il pacchetto Jurassic Park – ispirato alle Wrangler YJ Sahara del 1992 presenti nel film originale – è disponibile in due versioni. La prima prevede delle grafiche e un inserto per la leva del cambio al costo di 550 dollari mentre la seconda comprende grafiche e inserto per la leva del cambio con inserto per il transfer case al costo di 650 dollari.

Entrambi i pacchetti, numerati in modo unico per ciascuno dei 100 disponibili, possono essere ordinati ora dai fan di Jeep e di Jurassic Park sul sito Web di Jeep Graphic Studio (purtroppo soltanto in America).