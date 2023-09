Jeep Wrangler 2024 debutta ufficialmente in Europa

La nuova Jeep Wrangler arriva finalmente in Europa con tutte le sue novità estetiche e negli allestimenti Sahara e Rubicon. La gamma comprende anche la versione 4xe ibrida plug-in da 380 CV.

La Jeep Wrangler 2024 si appresta a conquistare il mercato europeo, consolidando la sua reputazione come SUV più capace e riconoscibile per le prestazioni off-road. Rispetto alle versioni precedenti, la nuova Wrangler vanta avanzamenti tecnologici, comfort migliorato e una serie di funzioni di sicurezza d’avanguardia, senza tradire l’essenza e l’archetipo del modello originale.

Con una combinazione ineguagliabile di design autentico, meccanica avanzata e dinamica di guida eccellente sia su strada che in fuoristrada, Jeep mira a raggiungere nuovi vertici. Questo SUV è dotato del primo assale posteriore Dana a flottazione completa, offrendo ai clienti un’esperienza interna di comfort e sicurezza con sedili anteriori regolabili elettricamente in 12 posizioni, il sistema di infotainment Uconnect 5 con display touch da 12.3 pollici e airbag a tendina standard per la prima e la seconda fila.

Due allestimenti disponibili per la nuova Wrangler Jeep

La Wrangler 2024, disponibile in Europa nelle versioni Sahara e Rubicon, segna un importante passo avanti nella transizione del marchio di Stellantis verso la sostenibilità. In linea con il piano strategico Dare Forward 2030, la variante 4xe rappresenta l’impegno del brand americano per diventare il marchio di SUV più green al mondo.

Entro il 2030, tutte le Jeep in Europa saranno completamente elettriche, affermando l’obiettivo di ridurre l’impronta di carbonio globale del 50% entro il 2030 e raggiungere le zero emissioni nette di carbonio entro il 2038.

Eric Laforge, capo di Jeep Europa, ha detto: “La Jeep Wrangler 2024 intensifica il suo ruolo di ‘modello eroe’ all’interno della gamma Jeep, combinando capacità leggendarie con più tecnologia, comfort e funzioni di sicurezza. È una combinazione senza compromessi, potenziata dalla libertà della nostra tecnologia 4xe”.

Due sistemi di trazione integrale tra cui scegliere

In termini di prestazioni, la nuova Jeep Wrangler 4xe è pioniera nel settore con la sua capacità di guida 4×4 senza compromessi. Si distingue per una combinazione di un potente motore a combustione anteriore e un propulsore elettrico posteriore, offrendo tanta coppia.

Gli appassionati di off-road apprezzeranno i due avanzati sistemi 4×4 – Rock-Trac e Selec-Trac, rapporti di riduzione fino a 77:1 e capacità di guado fino a 760 mm a una velocità massima di 8 km/h. Angoli di attacco, uscita e di dosso, così come la distanza dal suolo, sono stati migliorati per offrire prestazioni off-road più efficaci.

Il nuovo model year continua a portare l’eredità del marchio a nuovi livelli grazie all’introduzione di un assale posteriore Dana 44 HD a flottazione completa nell’allestimento Rubicon, un elemento tipicamente riservato ai veicoli commerciali pesanti. Questa dotazione permette di distribuire il peso del veicolo sull’assale piuttosto che sul mozzo della ruota, rendendo l’assale più resistente e robusto.

Design e meccanica di alto livello

Se cercate robustezza e prestazioni su qualunque tipo di terreno, la Wrangler 2024 è l’auto che fa per voi. Con un design basato sulla collaudata piattaforma body-on-frame e dotato di sofisticate sospensioni a cinque bracci, questa vettura garantisce un equilibrio ideale tra capacità fuoristradistiche, dinamica su strada e avanzate funzionalità di sicurezza.

La coerenza longitudinale e laterale dell’asse è mantenuta da un complesso di bracci in acciaio ad alta resistenza, sia nelle sospensioni anteriori che in quelle posteriori. Per ottimizzare l’efficienza nel controllo del rollio e nel comfort di marcia, gli ammortizzatori sono stati tarati in modo specifico.

Per preservare le parti più importanti (come il serbatoio del carburante, la coppa dell’olio del cambio automatico e la scatola di rinvio) durante le escursioni in fuoristrada, la nuova Jeep Wrangler è equipaggiata con quattro piastre paracolpi.

Inoltre, l’utilizzo di alluminio ad alta resistenza per componenti come portiere, cerniere, cofano motore e parafanghi, non solo riduce il peso del veicolo ma migliora anche i consumi di carburante.

Prestazioni e sicurezza

Quando si tratta di sicurezza, Jeep ha alzato ulteriormente l’asticella. Il nuovo fuoristrada vanta più di 85 funzionalità di sicurezza attive e passive, inclusi airbag a tendina per la prima e seconda fila di sedili, oltre a miglioramenti strutturali per la performance in caso di impatto laterale.

A questo si aggiungono sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) come l’avviso di collisione frontale, il controllo della corsia e un innovativo sistema di rilevamento di stanchezza del conducente.

Dal punto di vista estetico, la nuova Wrangler rinnova il proprio look iconico, inaugurando una nuova griglia frontale dalle finiture eleganti e una serie di cinque nuovi cerchi. Per garantire una libertà a cielo aperto, i clienti possono scegliere tra diverse opzioni di tetti e portiere, consentendo così una personalizzazione su misura. È inoltre disponibile in 10 diverse colorazioni accattivanti, che aggiungono un ulteriore tocco di stile.

Interni di alta gamma e tanta innovazione

Quando si parla di interni, il nuovo SUV americano stabilisce nuovi standard nel suo segmento. Dotata di un design del cruscotto orizzontale e di una consolle centrale dal design ispirato al patrimonio del brand, la Wrangler 2024 esalta il concetto di lusso e funzionalità.

Le superfici al tatto morbido del pannello degli strumenti, arricchite da cuciture a contrasto, aggiungono un ulteriore tocco di raffinatezza. La casa automobilistica americana non ha risparmiato sui dettagli: dalla schiuma fonoassorbente nei montanti B alla presenza di vetri acustici nella parte anteriore. Specialmente nei modelli Rubicon e Sahara, l’ambiente interno è incredibilmente silenzioso grazie a un pacchetto abitacolo di serie che contribuisce all’isolamento acustico.

Uconnect 5: il cuore tecnologico della nuova Wrangler

Al centro della consolle spicca un nuovo display touch da 12.3 pollici, che ospita il sistema di infotainment Uconnect 5. Questo è lo schermo più grande e avanzato mai offerto su una Wrangler. Lo Uconnect 5 offre velocità operative di cinque volte in più rispetto alla generazione precedente e viene aggiornato facilmente via OTA.

Jeep ha pensato anche alla connettività in mobilità, fornendo fino a sette porte USB Type-A e Type-C, distribuite sulle due file di sedili. E per chi necessita di una connessione ancora più stabile, la nuova Wrangler offre un hotspot Wi-Fi 4G LTE che supporta fino a otto dispositivi.

L’offerta di servizi connessi è tanto ampia quanto innovativa, pensata per rendere ogni viaggio un’esperienza unica. Dalla funzione Send&Go dell’app Jeep, che consente di inviare itinerari preimpostati direttamente al sistema di navigazione di bordo, ai servizi per una guida più sicura e informata, la Jeep Wrangler 2024 è il compagno ideale su strada.

Controllo da remoto tramite app

Grazie all’applicazione per smartphone, è possibile controllare la propria auto da remoto. Che si tratti di accendere le luci per localizzare il veicolo in un parcheggio affollato o di programmare la ricarica, tutto è a portata di mano.

Inoltre, l’app Jeep fornisce un dettagliato rapporto di viaggio, permettendo di monitorare stili di guida e consumi, in modo da ottimizzare le future avventure.

La casa automobilistica americana ha dato un significativo upgrade alla gamma, impreziosendo i modelli Sahara e Rubicon con dotazioni e funzioni standard nettamente superiori rispetto al passato.

Gli allestimenti nel dettaglio

Prendiamo ad esempio la Jeep Wrangler Sahara 2024. Questo specifico modello è ora dotato di un sofisticato touch screen da 12.3 pollici e di un nuovo design per i cerchi da 18”. Ma non è tutto. Il marchio di Stellantis ha anche inserito sedili con rifiniture in pelle McKinley, riscaldati sia anteriormente che sul volante, e un impianto audio Alpine Premium con nove altoparlanti.

L’auto, inoltre, presenta sensori di parcheggio anteriori e posteriori, una retrocamera e Gorilla Glass di alta qualità. Per la sicurezza dei passeggeri, l’allestimento Sahara sarà presto fornito con un avviso di uscita di corsia, un allarme per conducenti assonnati e un sistema di informazioni sui segnali stradali, tutti disponibili dal primo trimestre del 2024.

Passando alla Jeep Wrangler Rubicon 2024, il produttore americano non ha badato a spese neanche qui. Oltre al display touch da 12.3 pollici e ai nuovi cerchi da 17”, questo variante è equipaggiata per affrontare qualsiasi terreno. Oltre alle dotazioni viste sulla versione Sahara, la Rubicon presenta alcuni plus come l’assale Dana 44 HD a flusso completo sul retro e l’opzione di disconnessione della barra stabilizzatrice.

A livello di sicurezza, anche questo modello sarà fornito, a partire dal primo trimestre del 2024, con l’avviso di uscita di corsia, l’allarme per conducenti assonnati e il sistema di informazioni sui segnali stradali. Un elemento esclusivo è l’offerta di interruttori ausiliari, che elevano le sue capacità fuoristradistiche.

Gruppo propulsore ibrido plug-in avanzato

Focalizziamoci ora sulle motorizzazioni. Il sistema ibrido plug-in della Jeep Wrangler 4xe 2024 include un motore turbo a quattro cilindri da 2 litri e due powertrain elettrici, gestiti da una batteria da 400V con capacità di 17 kWh.

Questa combinazione permette al veicolo di proporre fino a 51 km di autonomia in modalità 100% elettrica nel ciclo cittadino WLTP, anche se questi dati sono ancora in fase di omologazione. La potenza complessiva della Wrangler 4xe è di 380 CV mentre la coppia massima è di 637 Nm.

La versione 4xe plug-in hybrid offre tre diverse modalità di guida per personalizzare l’esperienza di bordo: Hybrid, Electric ed eSave.

In Italia arriverà anche la versione 100% a combustione interna

La nuova versione offre anche la 4xe Power Box con quattro prese da 230V, utile per alimentare dispositivi esterni come smartphone e tablet. Per chi preferisce un propulsore più tradizionale, Jeep offrirà un numero limitato di esemplari con motore turbo da 2 litri in Germania, Italia, Polonia e Spagna. Quest’unità, che è conforme alle normative sulle emissioni europee Euro 6D-Final, eroga 272 CV e 400 Nm.

Infine, non dimentichiamoci del programma di assistenza clienti Jeep Wave, disponibile per tutta la gamma del marchio americano. Questo offre manutenzione senza preoccupazioni per due anni, assistenza stradale 24/7 e accesso VIP a eventi esclusivi di Jeep.