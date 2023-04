Jeep Wrangler 2024: svelato il nuovo model year dell’iconico fuoristrada

Al Salone di New York 2023, Jeep ha presentato la nuova Jeep Wrangler con specifiche statunitensi. Presto arriverà anche in altre parti del mondo, inclusa l'Italia.

Jeep ha sfruttato il Salone di New York 2023 per presentare negli Stati Uniti la Jeep Wrangler 2024. L’ultima evoluzione del popolare fuoristrada offre prestazioni migliorate, nuove tecnologie e dotazioni di sicurezza avanzate per offrire sempre la massima libertà di andare ovunque e di far qualsiasi cosa.

Per il model year 2024, la casa automobilistica americana porta le capacità della Wrangler a nuovi livelli con il primo assale posteriore Dana full float, un rapporto di trasmissione di 100:1, un nuovo verricello Warn di serie e una maggiore capacità di traino di 2267 kg.

Inoltre, l’abitacolo propone un comfort migliore e una maggiore sicurezza grazie a sedili anteriori regolabili, sistema di infotainment Uconnect 5 con display touch da 12.3 pollici e airbag laterali a tendina di serie nella prima e nella seconda fila.

La Jeep Wrangler 2024 sarà disponibile nelle versioni Sport, Willys, Sahara, High Altitude, Rubicon e Rubicon 392, con ordini già aperti. L’arrivo nelle concessionarie statunitensi è previsto verso la fine di quest’anno. Tuttavia, il marchio di Stellantis ha già confermato che il MY 2024 arriverà anche in altri mercati, tra cui quello italiano.

Quattro motorizzazioni tra cui scegliere

Dalla versione ibrida plug-in 4xe fino alla più potente Rubicon 392 con V8 da 470 CV, la nuova Jeep Wrangler propone ai clienti la più ampia gamma di opzioni di motorizzazione nel segmento off-road.

Infatti, è possibile scegliere la variante ibrida plug-in con motore da 2 litri da 375 CV e 637 Nm, un quattro cilindri in linea turbo da 2 litri da 270 CV e 400 Nm, un V6 da 3.6 litri da 285 CV e 352 Nm e il top di gamma V8 da 6.4 litri da 470 CV e 637 Nm.

Tra le caratteristiche offerte dalla Wrangler 2024 spiccano quattro sistemi di trazione 4×4 avanzati (Command-Trac part-time, Rock-Trac part-time, Rock-Trac full-time e Selec-Trac full-time), capacità di guado fino a 86 cm, rapporti di riduzione fino a 100:1 e angoli di attacco di 47,4°, di dosso di 27,8° e di uscita di 40,4°, oltre a un’altezza da terra di 33 cm.

Poi c’è il badge Trail Rated che rappresenta una serie di specifiche molto interessanti: assali rigidi anteriori e posteriori Dana, scatola di rinvio a due velocità, controllo della trazione, ganci di traino (due anteriori e uno posteriore), freni a disco su tutti e quattro gli angoli, quattro piastre sottoscocca e pneumatici con misura minima di 32”.

C’è il nuovo assale posteriore full float Dana 44 HD

Come anticipato ad inizio articolo, la nuova Jeep Wrangler dispone di un nuovissimo assale posteriore full float Dana 44 HD presente sulle versioni Rubicon. Non mancano nuovi contenuti aggiornati sulla versione Willys (es. bloccaggio posteriore e pneumatici da 33”) e il nuovo allestimento Rubicon X con pneumatici da 35”, telecamera off-road integrata e paraurti in acciaio.

La Jeep Wrangler Rubicon 392 torna nel 2024 con il pacchetto Xtreme 35 di serie, un rapporto di trasmissione di 4,56 e la scatola di rinvio Select-Trac full-time con rapporto 4LO di 2,72:1.

Per il 2024, la Wrangler Rubicon dispone di un verricello Warn con capacità di 3629 kg integrato in un paraurti anteriore in acciaio con terminali rimovibili. La Jeep Wrangler Willys 2024, invece, aumenta le proprie capacità 4×4 attraverso un nuovo bloccaggio posteriore Tru-Lock di serie, dei rock rails in acciaio, un gancio per rimorchio, un gruppo elettrico per impieghi gravosi e degli pneumatici maggiorati da 33”. La versione 4xe di quest’ultima vanta anche una scatola di rinvio Select-Trac full-time con rapporto 4LO di 2,72:1.

La Wrangler High Altitude propone il nuovo tetto Sky One-Touch PowerTop di serie, dei sedili anteriori elettrici e riscaldati a 12 posizioni, una telecamera anteriore integrata e la scatola di rinvio Select-Trac full-time, oltre a cerchi da 20” e a paraurti in tinta con la carrozzeria.

Per il 2024, l’iconico fuoristrada continua a utilizzare la collaudata configurazione di sospensioni a molle elicoidali a cinque punti di ancoraggio. Troviamo degli ammortizzatori messi a punto per garantire un equilibrio ottimale tra guidabilità su strada e potenzialità off-road di alto livello. Sulle versioni Rubicon spicca il disinnesto elettronico delle barre antirollio anteriori, che consente di aumentare l’escursione delle ruote quando richiesto dal terreno.

Oltre 85 tecnologia per aumentare la sicurezza a bordo

La Jeep Wrangler 2024 porta con sé oltre 85 in dotazioni di sicurezza attiva e passiva per garantire la massima sicurezza dei passeggeri. A livello estetico, l’iconica griglia frontale adesso sfoggia un look aggiornato con feritoie nere, cornici in grigio neutro metallizzato e bordo in tinta. Le feritoie verticali nere della nuova griglia sono più sottili e migliorano il raffreddamento, oltre a consentire di montare il nuovo verricello Warn.

Una nuova antenna stealth integrata nel parabrezza anteriore sostituisce quella precedente ad albero in acciaio, snellendo l’aspetto della Wrangler ed eliminando il rischio di impigliamento di sterpaglie o rami durante l’off-road. 10 nuovi modelli di cerchi di serie e opzionali, con diametri da 17” a 20”, rinnovano il catalogo del modello con pneumatici da 32” a 35”.

La palette colori è stata aggiornata con l’introduzione della nuova colorazione Anvil, che si aggiunge a Earl, Firecracker Red, Granite Crystal, Silver Zynith, High Velocity, Hydro Blue, Sarge, Bright White e nero.

Novità anche nell’abitacolo

L’abitacolo del model year 2024 propone nuove superfici soft-touch in tessuto o poliuretano con impunture a contrasto e delle nuove staffe AMPS sulla parte superiore della plancia. C’è un nuovo display touch da 12.3 pollici abbinato al sistema di infotainment Uconnect di quinta generazione e si trova in posizione dominante sulla console centrale, proprio sopra la nuova bocchetta dell’aria rettangolare e sottile.

Non mancano due porte USB Type-C di serie per ricaricare dispositivi fino a quattro volte più rapidamente, per un totale di sette porte tra USB-A e USB-C. Per entrambe le file troviamo anche prese standard a 12V e una presa CA da 115V.

Infine, la nuova Jeep Wrangler sarà il primo veicolo dell’azienda a offrire il sistema di guida completa Trails Offroad, che permette di pianificare in modo più facile i viaggi fuoristrada. Offre 62 guide dettagliate per altrettanti tracciati Jeep Badge of Honor attraverso il sistema Uconnect 5 e il suo nuovo schermo ad alta risoluzione.