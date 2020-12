Jeep Wrangler 4xe: inizia la produzione della Plug-in Hybrid 2021

La prima Wrangler con batterie e ricarica “alla spina” è ormai pronta al suo debutto sul mercato: il suo arrivo sul mercato italiano ed europeo è previsto per i primi mesi del prossimo anno

Sono passati poco più di tre mesi dalla sua presentazione ufficiale, che la vedrà essere la terza vettura elettrificata con sigla 4xe dopo i SUV Renegade e Compass. Stiamo parlando della Jeep Wrangler, equipaggiata con una powertrain su tecnologia ibrida plug-in e ormai pronta a lasciare le linee di produzione di Toledo, negli Stati Uniti, dalle quali sarà poi commercializzata in tutto il mondo nei primi mesi del 2021 e con un prezzo non inferiore ai 55.000 Euro.

Una vettura decisamente interessante per tutti gli amanti dell’off-road, che potranno gustarsi delle doti da fuoristrada assolutamente di primo livello nonostante la sua natura “ibrida” che vede sotto il cofano un 2.0 Litri turbo-benzina assieme a due unità elettriche capaci di garantire, insieme, un output prestazionale pari a 375 cavalli e 637 Nm di coppia massima. Il tutto governato dal cambio automatico a otto rapporti TorqueFlite e da una batteria da 17 kWh, ottima per far segnare un’autonomia in “full electric” di 40 km.

Con tre modalità di guida selezionabili dal sistema E Selec (Hybrid, Electric ed eSave), la Jeep Wrangler 4xe Plug-in Hybrid 2021 potrà contare anche sul sistema infotainment Uconnect con Eco Coaching, che dà consigli su come ottimizzare i consumi e su come impostare correttamente le impostazioni della frenata rigenerativa e del livello di recupero delle batterie, posizionate sotto alla fila di sedili posteriori in modo da essere protette anche durante le scalate rocciose più difficili.

Nel suo ambiente, infatti, la nuova Wrangler 4xe “alla spina” dovrà dare il meglio di sé, sfruttando innanzitutto la trazione integrale Selec-Trac a marce ridotte e differenziale autobloccante Trac-Lok al posteriore, che nell’allestimento Rubicon sarà ulteriormente migliorato grazie al Rock-Trac con rapporti ridotti più specifici, differenziali anteriori e posteriori Tru-Lok e barra stabilizzatrice all’avantreno scollegabile elettricamente. La certificazione “Trail Rated” completerà il pacchetto, grazie alla presenza del riduttore della trasmissione, degli assali rinforzati e della capacità di guado fino a 76 cm di profondità.